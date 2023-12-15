6-метрового снеговика слепил 19-летний парень на Волыни

19-летний Андрей Мороз из села Быхов Камень-Каширского района на Волыни слепил снеговика высотой более шести метров. Это впечатляющее снежное произведение имеет высоту 6,15 метров, а его ширина составляет 13,5 метра.Андрей рассказал, что работал над своей снеговой скульптурой целых шесть дней. Он изготавливал снежные блоки и тщательно складывал их в кучу, подобно кладке кирпичей. Результатом его неутомимого труда стал впечатляющий снеговик, который стал центром внимания всех местных жителей.К сожалению, по словам парня, верхняя часть снеговика частично разрушилась. Несмотря на это, молодой скульптор поражен тем, как его творение привлекло внимание общины.Следует отметить, что Андрей Мороз не планировал регистрировать своего снеговика как рекорд, он создал его, чтобы привлечь внимание и создать позитивное настроение среди местных жителей. Он уже получил поддержку и признание от всех, кто увидел его невероятное творчество.