Арестович відповів, як він виїхав з країни та коли повернеться в Україну

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович зараз перебуває в Нью-Йорку (США).

Блогерка Анна Олицька запитувала ексрадника, як йому вдалося виїхати з України, адже чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон.

"З депутатських груп або Порошенка, або "Голосу", зараз не пригадую, направили до ДПСУ запитання: "Як виїхав Арестович?" Відповідь ДПСУ опублікували у соціальних мережах. Там було написано: "Державна таємниця", – намагався юлити Арестович.



Своєю чергою блогерка намагалась отримати правдиву відповідь: "Тобто пояснення не буде? Як волонтер, як політичний діяч чи з якоюсь місією? Чи як батько трьох дітей? Я ж знаю, що старшій доньці вже 19 років".

"Якось виїхав. Проблем не було на кордоні. Законно, звісно... Я приїхав на запрошення, не сам", – заявив Арестович.

Залишатися у США або Європі не має наміру.

Арестович заявив, що планує повернутися до України. Щобільше, не виключає, що його можуть призвати на службу до армії.

"У мене зараз в Європі ще два проєкти. От коли закрию, тоді поїду в Україну знов, додому. Я дуже хочу додому", – каже він.



Він зазначив, що не переймається через відкриття проти нього кількох кримінальних справ в Україні, а також не виключає того, що його можуть мобілізувати. Як зауважує колишній посадовець, його дружина знає, за кого вона вийшла заміж і з ким 10 років живе.

"Вона вже нічого не говорить, вона каже "давай". Вона теж дуже хоче в Україну. Взагалі ми маємо жити вдома", – переконаний Арестович.

До того ж експосадовець не має наміру залишатися в США чи у країнах Європи. Арестович наголосив: в країні війна, а він офіцер, який давав військову присягу.

"Не кожна служба має бути на фронті, але все ж таки для цього треба сидіти під тими самими бомбами й ракетами, як українці, яких ти намагаєшся повчати", – резюмував політик.

Відео: інтервю з Арестовичем