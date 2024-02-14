ГУР потопило російський корабель «Цезар Куніков», екіпажу врятуватися не вдалося

У середу, 14 лютого, під час ранкової атаки на російський флот у Чорному морі Сили оборони України підбили ворожий великий десантний корабель «Цезар Куніков». Про це повідомили одразу низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в спецслужбі.

Зокрема, як пише «Українська правда», атака здійснювалася за допомогою дронів, її проводило Головне управління розвідки Міноборони. Попередньо, унаслідок ураження «Цезар Куніков» потонув.

Тим часом місцеві Telegram-канали публікують кадри на яких зафіксовано задимлення в морі. Зокрема, «Кримський вітер» із посиланням на місцевих мешканців повідомив, що жителі Ялти, Алупки та інших населених пунктів анексованого Криму чули вночі вибухи.

Канал опублікував відео, на якому, як стверджується, показано вибух, ймовірно, на російському великому десантному кораблі. Після вибухів мешканці помітили, що над морем літають гелікоптери.

В українській спецслужбі інформацію про удар по російському кораблеві наразі не коментували.



Співрозмовник в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомив, що екіпажу ворожого судна «Цезар Куніков» врятуватися не вдалося. За його словами, спочатку корабель накренився на бік, після чого пішов на дно. «Судячи з усього, ніхто не врятувався, тому що пробоїна була велика і все сталося дуже швидко», – заявило джерело в українській розвідці.

Своєю чергою, у Міноборони окупаційної армії повідомили, що російські засоби протиповітряної оборони перехопили або знищили дев'ять українських безпілотників у ніч проти 14 лютого. За даними російської сторони, два дрони збили над Білгородською областю, один – над Воронезькою, а шість – над акваторією Чорного моря.

Великий десантний корабель «Цезар Куніков». Що відомо?

Корабель проекту 775 «Цезар Куніков», який базується у Севастополі, побудований в 1986 році з назвою «БДК-64». Після розпаду Радянського Союзу відійшов до складу російського флоту. Брав участь в операції KFOR в Косово у 1999 році, російсько-грузинській війні у 2008 році, здійснював забезпечення сирійської армії у 2015 році.

Його довжина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м, екіпаж − 87 осіб. Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 морських миль.

Його можна використовувати для постановки мінних загороджень. БДК також може бути використаний при різних варіантах завантаження: 150 осіб десанту і 10 танків типу Т-55 з екіпажем в 40 осіб; 12 плаваючих танків ПТ-76 з екіпажем в 36 осіб; підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем в 12 осіб, 3 120-мм мінометів, 3 бойових машин типу 2Г 27, 4 автомобілі ЗІЛ-130, 4 ГАЗ-66 та одного легкового позашляховика ГАЗ-69.