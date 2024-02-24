Українцям масово продають фальшиві долари: схеми поширення у фіктивних обмінниках

В Україні масово розповсюджують фальшиві долари. Шахраї навіть відкривають обмінники, які зовнішньо схожі на звичайні пункти обміну, але насправді розповсюджують лише фальшиву валюту.

В одному з магазинів, який вдалось знайти, за 1 тисячу грн пропонують купити 100 фальшивих доларів. Діє курс 10 грн за один фальшивий долар.

"Суми більш як 400 доларів обговорюють окремо і відправляють тільки за передоплатою", – розповів продавець.

Продавці запевняють: якість фальшивок настільки висока, що їх майже неможливо відрізнити від справжніх доларів. Начебто їх можна обміняти навіть у деяких обмінниках, проте, найімовірніше, фальшивку помітять у касі банку.

"За 2 тисячі грн продаю детальну інструкцію з продажу доларів, можна купити набір із карткою. Краще в пунктах обміну збувати, там проблем точно не буде. У яку мережу краще ходити, теж можу в інструкції надіслати", – розповідає продавець.

Насправді ж українці досить часто не обмінюють долари на гривні. Багато хто просто зберігає і накопичує їх на чорний день. Чимало людей погоджуються отримувати оплату в готівкових доларах: за транспортні засоби, житло, коштовності тощо.

Минулого року правоохоронці виявили шахраїв, які організували обмінний пункт, використовували чужу назву та продавали населенню фальшиві долари. Тобто навіть якщо ви не берете долари з рук фізосіб, а користуєтесь послугами начебто легальних обмінників, ви все одно ризикуєте.

Як не купити фальшиві долари

Якщо користуєтесь послугами обмінників, на сайті НБУ є перелік всіх фінансових установ, які мають право займатись обміном. Там також можна побачити і адресу обмінника. Тож перед тим, як скористатись послугами, зверніть увагу, чи легально працює цей обмінник за цією адресою. Також переконайтесь, що в реєстрі та в документах обмінника (ліцензію розміщають у доступному місці) вказана одна і та сама юридична назва. Тільки переконавшись, що обмінник працює легально, можна користуватись його послугами. Важливо також зберігати чеки.