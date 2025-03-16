Чому удушення під час сексу стало нормою для багатьох

Попередження: ця стаття містить описи сексуального насильства

"Він був зверху - ми цілувалися і займалися сексом, потім раптом він поклав своє передпліччя мені на шию і сильно натиснув своєю вагою. Я просто завмерла".

Рейчел* ніколи раніше не спала з цим чоловіком. У розмові з ВВС вона розповіла, що хоча секс у них був за згодою, чоловік почав душити її без попередження та без її згоди - і це було дуже страшно.

"Він просто зробив це, ніби це було нормально, і це заскочило мене зненацька, тому я нічого не зробила, - каже 26-річна дівчина. "Я не втратила свідомість, але мене охопило оніміння, і я просто чекала, коли все припиниться".

За словами Рейчел, через два тижні це повторилося з іншим чоловіком, якого вона зустріла на сайті знайомств. Як і минулого разу, удушення вони попередньо не обговорювали.

"Саме удушення я майже не памʼятаю, - каже вона. - Його руки були навколо моєї шиї, а потім я дистанціювалася від цього, поки все не закінчилося".

"Спочатку ти почуваєшся у безпеці, а потім втрачаєш контроль над ситуацією. Після цього я не займалася сексом протягом року через те, що це змусило мене відчути відчуження від свого тіла", - згадує дівчина.

Обидва інциденти спричинили стрес для Рейчел, яка припускає, що чоловіки, які душили її, скоріш за все бачили це в порнографії.

"Здавалося, що це - в їхній свідомості - звичайна частина сексу", - каже вона.

Нещодавній урядовий огляд показав, що порно, пов'язане з несмертельним удушенням (NFS), було "розповсюдженим", і що його поширеність в інтернеті сприяє проникненню удушення в сексуальне життя деяких людей, особливо серед молоді.

BBC поспілкувалася з жінками, які стикалися з удушенням під час сексу - як добровільно, так і ні, - і з експертами, які кажуть, що, хоча це може бути доволі поширеним явищем, це незаконно та дуже небезпечно.

Рейчел каже, що вона не могла говорити та попросити чоловіка, який її душив, зупинитися

Коли людину душать, тиск на шию перешкоджає кровопостачанню мозку, що може призвести до запаморочення. Рівень кисню в організмі раптово падає, а вуглекислого газу - значно збільшується. Це може спричинити ушкодження мозку або навіть смерть.

Серед інших ризиків - втрата свідомості, інсульти, судоми та порушення мовлення. Задуха також може призвести до психологічних проблем, таких як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), і сприяти депресії.

Попри ризики для здоров'я, нещодавнє опитування фінансованої урядом благодійної організації Institute For Addressing Strangulation (IFAS) свідчить про те, що удушення є найбільш поширеним у віковій групі 16-34 років, і 35% респондентів повідомили, що їх душив партнер під час сексу за згодою.

Приблизно 16% усіх британських респондентів партнер душив один або кілька разів під час статевого акту за згодою, і дані показують, що відсоток жінок дещо більший, ніж чоловіків.

Половина тих, хто зазнавав удушення, сказала, що погоджувалася на це, тоді як 17% сказали, що ні.

Деякі люди, які практикують удушення, або ж сексуальну асфіксію, кажуть, що це посилює задоволення - як-от Аманда*, яка розповіла ВВС, що її хлопець регулярно душить її під час"грубого" сексу.

"Це зводить нас обох, - каже 28-річна дівчина. - Мене збуджує те, що це збуджує його, і я вірю, що він не зайде надто далеко і не буде тиснути занадто сильно".

"Це інтимний процес із людиною, якій ти найбільше довіряєш, тож ти почуваєшся у безпеці", - додає вона.

Швидкий пошук на популярному вебсайті для дорослих за лічені секунди знаходить низку порнофільмів із довгими фрагментами нефатального удушення (NFS).

Вплив порнографії призвів до того, що удушення стало "стандартною поведінкою", каже професорка Ханна Боуз із Центру дослідження насильства та жорстокого поводження Даремського університету.

"За останні 10-15 років ми спостерігаємо те, що це стало гламурною фантазією та формою "нормальних" сексуальних стосунків", - каже вона.

Її словами підтверджують висновки огляду порноіндустрії, проведеного на замовлення колишнього прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. Огляд виявив, що контент, пов'язаний із NFS, "поширений на мейнстримних платформах", і рекомендував класифікувати створення, зберігання або публікування порно, де жінок душать під час сексу, як злочин. Наразі це не є незаконним.

Уряд також заявив, що необхідні подальші дії щодо того, що удушення з порно нормалізується в реальному житті.

У 2022 році в Англії та Уельсі NFS визнали особливим правопорушенням із максимальним покаранням у вигляді п'яти років позбавлення волі. Близько 700 правопорушників засудили за несмертельні злочини, пов'язані з удушенням, з липня 2022 року по червень 2023 року.

Статистики щодо кількості людей, які померли від удушення під час статевого акту, немає. Останній перепис феміцидів показує, що серед 2000 жінок віком від 14 років, яких убили у Великій Британії з 2014 року, удушення застосовували до 550 (27%). 372 з них душив інтимний партнер.

Національна рада начальників поліції (NPCC) попереджає, що NFS можна використовувати для контролю та примусу до партнера, використовуючи фізичну силу для створення страху - і дослідження показують, що партнери в сім разів частіше убивають своїх жертв, якщо перед цим відбулося несмертельне удушення.

Аманда не знала, що удушення може бути злочином в Англії та Уельсі, навіть якщо воно відбувається за згодою та для задоволення.

"Я поняття не мала, - каже вона, - але це наша справа і наше сексуальне життя".

Її хлопець погоджується: "Це сексуально. Ми дивимося це порно, і думаємо: "Якщо вони це роблять і це працює, чому б не спробувати нам?" Хоча тепер я, мабуть, буду обережнішим".

Проте Гаррієт Смайлс з IFAS каже, що "не існує безпечного способу душити".

"Ми також знаємо, що згоду на ці дії не завжди питають заздалегідь, і здатність людини надавати подальшу згоду може бути перешкоджена удушенням", - додає вона.

Адвокатка Кама Меллі, яка спеціалізується на справах про сексуальні злочини, каже, що NFS часто є актом домашнього насильства, і його буває важко довести через відсутність видимих ​​ушкоджень, очевидців, камер відеоспостереження чи висновків судово-медичної експертизи.

"Той факт, що лише за кілька секунд може відбутися втрата свідомості, означає, що жертва не має чіткого усвідомлення подій", - додає вона.

Меллі каже, що обвинувачені можуть стверджувати, що удушення під час сексу було за згодою, хоча така стратегія захисту є неможливою, якщо жертва зазнає серйозної шкоди.

Помічниця комісара Луїза Рольф, керівниця NPCC з питань домашнього насильства, хоче, щоб люди двічі подумали, перш ніж вдаватися до сексуальної асфіксії.

"Знайдіть інформацію та дійсно зрозумійте, що це, адже ви не є медичним експертом, - каже вона. - Вам може здаватися, що ви робите щось безпечне, але всі дослідження та докази свідчать, що це не так".

"Це дуже небезпечно, тому подумайте про наслідки", - додає Рольф.

*Імена змінені на прохання героїв

Автор: Сіма Котеча, ВВС