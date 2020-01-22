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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 22 » 11:15:18

Двое житомирян организовали на даче лабораторию по производству амфетамина. ФОТО

Сегодня, 11:24:58 1284 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Двое житомирян организовали на даче лабораторию по производству амфетамина. ФОТО

 Правоохранители задержали двух жителей Житомира, которые занимались изготовлением и продажей амфетамина. Как сообщили "ЖЖ" в прокуратуре, процесс изготовления происходил в безлюдном месте, в дачном доме одного из сел Житомирского района.

"Всего проведено более 20 санкционированных обысков в помещениях лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. На месте непосредственного изготовления обнаружено и изъято порошкообразное вещество, оборудование, инструменты и ингредиенты для изготовления амфетамина", - информирует ведомство.

В ходе досудебного расследования также проверяется причастность других лиц к изготовлению и сбыту психотропных веществ.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление ГУНП в области.





Тэги: Житомир, наркотики, амфетамин
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:13:48, Сегодня
+1

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