Правоохранители задержали двух жителей Житомира, которые занимались изготовлением и продажей амфетамина. Как сообщили "ЖЖ
" в прокуратуре, процесс изготовления происходил в безлюдном месте, в дачном доме одного из сел Житомирского района.
"Всего проведено более 20 санкционированных обысков в помещениях лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. На месте непосредственного изготовления обнаружено и изъято порошкообразное вещество, оборудование, инструменты и ингредиенты для изготовления амфетамина"
, - информирует ведомство.
В ходе досудебного расследования также проверяется причастность других лиц к изготовлению и сбыту психотропных веществ.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управление ГУНП в области.
Двое житомирян организовали на даче лабораторию по производству амфетамина. ФОТО