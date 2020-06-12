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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 12 » 09:44:24

За время эпидемии коронавирусом инфицировалось более 1000 жителей Житомирской области

Сегодня, 10:04:24 310 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За время эпидемии коронавирусом инфицировалось более 1000 жителей Житомирской области

 За прошедшие сутки в Житомирской области зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусом. С начала эпидемии инфицировались коронавирусом 1013 жителей области.

Как сообщает Житомирский областной лабораторный центр, больше всего новых больных в течение 11 июня обнаружено в Житомире - 7 и Любарском районе - 6.

Случаи заболевания зафиксированы:
 
  • г. Житомир - 330, из которых 7 новых случаев;
  • Коростенский - 121;
  • Бердичевский - 109;
  • Житомирский - 104, из которых 1 новый случай;
  • Любарский - 107, из них 6 новых случаев;
  • Коростышевский - 43, из которых 1 новый случай;
  • Малинский - 41;
  • Андрушевский - 27;
  • Черняховский - 24, из которых 1 новый случай;
  • Новоград-Волынский - 22;
  • Радомышльский - 19;
  • Чудновский - 16, из которых 2 новых случая;
  • Олевский - 8, из которых 1 новый случай;
  • Ружинский - 8;
  • Романовский - 10, из которых 2 новых случая;
  • Хорошевский - 5;
  • Барановский - 5;
  • Овручский - 4;
  • Попельнянский - 4;
  • Пулинский - 3;
  • Брусиловский - 1;
  • Лугинский - 1;
  • Народичский - 1.

Всего выздоровели от коронавирусной болезни 533 пациентов, 13 из которых - за прошедшие сутки. В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, умерло 17 пациентов.

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
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