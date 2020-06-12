За время эпидемии коронавирусом инфицировалось более 1000 жителей Житомирской области

За прошедшие сутки в Житомирской области зарегистрирован 21 новый случай заболевания коронавирусом. С начала эпидемии инфицировались коронавирусом 1013 жителей области.
Как сообщает Житомирский областной лабораторный центр, больше всего новых больных в течение 11 июня обнаружено в Житомире - 7 и Любарском районе - 6.
Случаи заболевания зафиксированы:
- г. Житомир - 330, из которых 7 новых случаев;
- Коростенский - 121;
- Бердичевский - 109;
- Житомирский - 104, из которых 1 новый случай;
- Любарский - 107, из них 6 новых случаев;
- Коростышевский - 43, из которых 1 новый случай;
- Малинский - 41;
- Андрушевский - 27;
- Черняховский - 24, из которых 1 новый случай;
- Новоград-Волынский - 22;
- Радомышльский - 19;
- Чудновский - 16, из которых 2 новых случая;
- Олевский - 8, из которых 1 новый случай;
- Ружинский - 8;
- Романовский - 10, из которых 2 новых случая;
- Хорошевский - 5;
- Барановский - 5;
- Овручский - 4;
- Попельнянский - 4;
- Пулинский - 3;
- Брусиловский - 1;
- Лугинский - 1;
- Народичский - 1.
Всего выздоровели от коронавирусной болезни 533 пациентов, 13 из которых - за прошедшие сутки. В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, умерло 17 пациентов.