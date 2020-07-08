Поликлиника Житомирской облбольницы вышла из карантина: с 14 июля возобновят работу стационара

В Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского после карантина возобновила работу консультативно-диагностическая поликлиника. В первый день работы поликлинику посетили 100 пациентов, до карантин учреждение посещали в 10 раз больше людей.
С 14 июля планируют возобновить работу стационара, информирует "Суспільне Житомир
".
"У нас принимают посетителей 43 специалиста по различным направлениям. С 14 июля у нас начинает работать стационар, то есть мы сможем госпитализировать плановых пациентов, но только при условии того, что у них будет отрицательный ИФА-тест на коронавирус. Эти тесты мы будем делать бесплатно" , - отметил генеральный директор Областной клинической больницы Богдан Леськив.
Медицинская директор больницы Наталья Сыч говорит, что на входе в поликлинику все посетители больницы проходят через бактерицидную рамку, дальше им меряют температуру и только после этого выдают амбулаторную карту и допускают к врачу.
"Все пациенты, которые приходят в поликлинику, должны иметь направление от семейного врача к специалисту. Мы пока не можем ограничить количество пациентов, потому что есть такие, которые не могут записаться или нужна после обследования насущная консультация специалиста. Поэтому мы будем решать эти вопросы в плановом порядке", - рассказала Сыч.
Для обеззараживания воздуха в помещениях поликлиники установили 18 бактерицидных рециркуляторов.
Как сообщал "Журнал Житомира
", городская детская больница начала делать ИФА-тесты на коронавирус
. Для пациентов, которые попадают на стационарное лечение в учреждения, исследование проводится бесплатно. Все остальные желающие могут пройти ИФА-тестирование на платной основе.