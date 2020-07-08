Поликлиника Житомирской облбольницы вышла из карантина: с 14 июля возобновят работу стационара

"У нас принимают посетителей 43 специалиста по различным направлениям. С 14 июля у нас начинает работать стационар, то есть мы сможем госпитализировать плановых пациентов, но только при условии того, что у них будет отрицательный ИФА-тест на коронавирус. Эти тесты мы будем делать бесплатно" , - отметил генеральный директор Областной клинической больницы Богдан Леськив.

"Все пациенты, которые приходят в поликлинику, должны иметь направление от семейного врача к специалисту. Мы пока не можем ограничить количество пациентов, потому что есть такие, которые не могут записаться или нужна после обследования насущная консультация специалиста. Поэтому мы будем решать эти вопросы в плановом порядке", - рассказала Сыч.