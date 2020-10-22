«Слуга Народу»: Буде так, як вирішиш ти!

У неділю, 25 жовтня, мешканці Житомирщини обиратимуть владу в своїх містах, селах, районах та громадах. Статистика свідчить, що у попередні роки явка на місцевих виборах була значно нижчою, ніж на президентських чи парламентських. Воно й не дивно, адже більшість питань вирішувалися в столичних кабінетах і «спускалися» на місця.
Але цього разу все навпаки. Децентралізація передала в громаду реальну владу, а головне – реальні гроші. І саме від вашого вибору залежить, хто і як розпоряджатиметься цими ресурсами від вашого імені. Залежать відповіді на прості запитання, які виникають у вас щодня. Коли заасфальтують дорогу? Чи побудують нову школу? Я знайду роботу в своєму місті чи мушу їхати до Польщі?
Саме тому слоган нашої передвиборчої кампанії «Житомирщина – це ти!».
Місцеві вибори мають стати третім і завершальним етапом перезавантаження влади в країні. У 2019 році українці двічі сказали «ні» старій корупційній системі та проголосували за оновлення української політики. Цього року дуже важливо завершити цей процес.
Житомирський обласний осередок політичної партії «Слуга Народу» зібрав потужну команду чесних, професіональних та відповідальних кандидатів. Ми вивчили проблеми кожної громади нашої області і визначила стратегію їх розв’язання. І ми готові втілити цю стратегію в життя.
«Ми точно знаємо, що наша країна може бути успішною тільки тоді, коли успішним буде кожен її регіон. В центрі цієї історії – людина. Саме ти – киянин, галичанин, одесит, луганчанин або закарпатець. Саме тобі вести свій рідний край до процвітання», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.
Вперше в історії країни кожен громадянин може реально вплинути на те, як житиме ваше місто, село чи район наступні п’ять років. Вперше місцеві громади матимуть достатньо повноважень та грошей – для цього були ухвалені закони щодо децентралізації. Вперше громада зможе впливати на вибір депутата не раз на п’ять років, а щоденно. Закон, ухвалений «Слугою Народу», дозволяє відкликати депутата за народною ініціативою за рішенням партії.
Нарешті вперше на вибори йде партія, незалежна від місцевих кланів. «Слуга Народу» дає можливість потрапити до місцевих рад звичайним, але небайдужим людям. Це лікарі, вчителі, підприємці, громадські активісти, які живуть поруч із нами.
Тож вирішуйте. Як вирішите – так і буде. Кожен голос важливий!
Пресслужба Житомирської обласної організації ПП «Слуга Народу»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_2000#%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_III