«Слуга Народу»: Буде так, як вирішиш ти!

«Ми точно знаємо, що наша країна може бути успішною тільки тоді, коли успішним буде кожен її регіон. В центрі цієї історії – людина. Саме ти – киянин, галичанин, одесит, луганчанин або закарпатець. Саме тобі вести свій рідний край до процвітання», – зазначив Президент України Володимир Зеленський.