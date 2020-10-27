Более 2000 житомирян сейчас болеют коронавирусом: статистика на 27 октября

В Житомирской области за минувшие сутки, 26 октября, подтверждено 346 новых случаев заболевания коронавирусом, 55 из них – в Житомире.
Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
Всего в области с начала эпидемии подтверждено 12 878 случаев коронавируса, 6 702 человека выздоровели (203 за последние сутки).
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 9 человек. По состоянию на 27 октября коронавирус унес жизни 219 жителей Житомирской области.
Как сообщает областной центр общественного здоровья, на Житомирщине 5 957 активных больных COVID-19. Больше всего в Житомире – 2074 человека.