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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 27 » 09:56:00

Более 2000 житомирян сейчас болеют коронавирусом: статистика на 27 октября

Сегодня, 10:11:00 646 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 2000 житомирян сейчас болеют коронавирусом: статистика на 27 октября

 В Житомирской области за минувшие сутки, 26 октября, подтверждено 346 новых случаев заболевания коронавирусом, 55 из них – в Житомире.

Оперативную информацию предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.

Всего в области с начала эпидемии подтверждено 12 878 случаев коронавируса, 6 702 человека выздоровели (203 за последние сутки).



Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 9 человек. По состоянию на 27 октября коронавирус унес жизни 219 жителей Житомирской области.

Как сообщает областной центр общественного здоровья, на Житомирщине 5 957 активных больных COVID-19. Больше всего в Житомире – 2074 человека.

Тэги: Житомир, коронавирус, Житомирская область, статистика
Комментариев: 4
Marine
1 Руслана (Marine)   • 10:47:58, Сегодня [Материал]
+3

А тем временем в маршрутках и других общественных местах 80% без масок.
melan
3 melan (melan)   • 11:36:48, Сегодня [Материал]
0

да и народу в них набивается под завязку что никакая маска не поможет. Где только сидячие места????
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:44:30, Сегодня [Материал]
+3

Не допоможе, але ризик хоча б знизить. Правила є правила, але наш народ сприймає будь які правила як виклик свободі.
chlor1
2 alex (chlor1)   • 11:23:56, Сегодня [Материал]
+1

Водители демонстративно игнорируют безмасочников...
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