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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 18 » 10:37:11

Более 2800 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 18 декабря

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Более 2800 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 18 декабря

 В Житомирской области за минувшие сутки, 17 декабря, подтверждено 506 новых случаев заболевания коронавирусом, 101 из них - в Житомире.

Оперативную информацию "Журналу Житомира" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

С начала года всего подтверждено в области 35 663 случая, из них выздоровели 27 595 человек (546 за минувшие сутки).

По состоянию на 18 декабря на Житомирщине 7 468 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 863 человека.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 10 пациентов. С начала пандемии коронавирус унес жизни 600 жителей Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 32,02% коек.
 

Статистика на 18 декабря

Тэги: коронавирус, статистика
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