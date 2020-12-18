Более 2800 житомирян болеют коронавирусом: официальная статистика на 18 декабря

В Житомирской области за минувшие сутки, 17 декабря, подтверждено 506 новых случаев заболевания коронавирусом, 101 из них - в Житомире.
Оперативную информацию "Журналу Житомира
" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья
.
С начала года всего подтверждено в области 35 663 случая, из них выздоровели 27 595 человек (546 за минувшие сутки).
По состоянию на 18 декабря на Житомирщине 7 468 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 863 человека.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 10 пациентов. С начала пандемии коронавирус унес жизни 600 жителей Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 32,02% коек.
Статистика на 18 декабря