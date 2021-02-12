Суд наказал штрафом жителя Житомирщины, который незаконно открыл сеть игорных залов

В Житомирской области судили организатора преступной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом. По информации прокуратуры, под руководством 31-летнего коростенца функционировали четыре игорные заведения.
"Судебным следствием установлено, что 31-летний житель города Коростеня, с целью незаконного получения прибыли, привлекая еще двух своих знакомых (дело о них рассматривается в суде), создал организованную преступную группу для занятия игорным бизнесом. Так, в течение января 2019 - июль 2020 лет под его руководством функционировали четыре игорные заведения в Коростенском, Олевском и Лугинском районах"
, – сообщила "ЖЖ
" пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
Доступ к азартным играм предоставлялся с помощью компьютерной техники через Интернет.
Приговором Коростенского горрайонного суда от 10.02.2021 организатора преступной группировки признано виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Украины и назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 170 000 гривен.