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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 12 » 12:26:00

Суд наказал штрафом жителя Житомирщины, который незаконно открыл сеть игорных залов

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Суд наказал штрафом жителя Житомирщины, который незаконно открыл сеть игорных залов

 В Житомирской области судили организатора преступной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом. По информации прокуратуры, под руководством 31-летнего коростенца функционировали четыре игорные заведения.

"Судебным следствием установлено, что 31-летний житель города Коростеня, с целью незаконного получения прибыли, привлекая еще двух своих знакомых (дело о них рассматривается в суде), создал организованную преступную группу для занятия игорным бизнесом. Так, в течение января 2019 - июль 2020 лет под его руководством функционировали четыре игорные заведения в Коростенском, Олевском и Лугинском районах", – сообщила "ЖЖ" пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.



Доступ к азартным играм предоставлялся с помощью компьютерной техники через Интернет.

Приговором Коростенского горрайонного суда от 10.02.2021 организатора преступной группировки признано виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Украины и назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 170 000 гривен.
Тэги: штраф, суд, игорный бизнес
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