Пассажирку маршрутки Киев-Житомир оштрафовали на 17 тыс. грн за отсутствие COVID-сертификата

Святошинский районный суд столицы оштрафовал пассажирку маршрутки Киев-Житомир за проезд без COVID-сертификата. Соответствующее решение суда было размещено в Едином государственном реестре судебных решений.
Установлено, что пассажирка 26 октября ехала из Киева в Житомир микроавтобусом межобластного сообщения без отрицательного ПЦР-теста и COVID-сертификата, чем нарушила постановление КМ Украины №1236.
Во время проверки патрульные составили на женщину админпротокол. На суд она не явилась. Судья, исследовав видеозапись с камер полиции, установила, что женщина не согласна с установленными правилами перевозок.
По результатам рассмотрения дела женщину признали виновной в совершении административного нарушения и обязали уплатить 17 тыс. грн штрафа и 454 грн судебного сбора. Она может обжаловать постановление в течение 10 дней со дня его вынесения.