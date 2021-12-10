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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 10 » 08:54:06

Пассажирку маршрутки Киев-Житомир оштрафовали на 17 тыс. грн за отсутствие COVID-сертификата

Сегодня, 08:54:06 427 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пассажирку маршрутки Киев-Житомир оштрафовали на 17 тыс. грн за отсутствие COVID-сертификата

 Святошинский районный суд столицы оштрафовал пассажирку маршрутки Киев-Житомир за проезд без COVID-сертификата. Соответствующее решение суда было размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

Установлено, что пассажирка 26 октября ехала из Киева в Житомир микроавтобусом межобластного сообщения без отрицательного ПЦР-теста и COVID-сертификата, чем нарушила постановление КМ Украины №1236.

Во время проверки патрульные составили на женщину админпротокол. На суд она не явилась. Судья, исследовав видеозапись с камер полиции, установила, что женщина не согласна с установленными правилами перевозок.

По результатам рассмотрения дела женщину признали виновной в совершении административного нарушения и обязали уплатить 17 тыс. грн штрафа и 454 грн судебного сбора. Она может обжаловать постановление в течение 10 дней со дня его вынесения.
Тэги: суд, штраф, COVID-сертификат
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 09:31:57, Сегодня [Материал]

....Соответствующее решение суда было размещено в Едином государственном реестре судебных решений....

Пожалуйста ссылочку на это решение, а то выглядит как страшилка.
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