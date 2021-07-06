Коммуналка, алименты, штрафы: в Украине начали автоматически списывать долги с банковских карт

Ряд украинских банков с сегодняшнего дня автоматически начнет списывать со счетов украинцев средства из-за долгов. Долги будут списывать на основании приказа Министерства юстиции №1061/5 от 23.03.2021. Он вступал в силу 6 апреля. Однако Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа.
Поэтому система автоматического списания долгов заработает 6 июля, сообщают "Буквы
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Какие долги будут списывать?
Списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей.
Будут списывать:
- неуплаченные штрафы;
- штрафы за нарушение ПДД;
- долги за коммунальные платежи,
- долги по алиментам.
Как предотвратить автоматическое списание долгов?
Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, с помощью терминала или в онлайн-банкинге через личный профиль.
Кроме того, должник может воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги/исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через АСИП, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.
Как действует система автоматического списания долгов?
Человек, которому задолжали средства, должен обратиться в суд. Если суд принимает решение в пользу истца, то должник обязан деньги отдать.
Однако он может не выполнять это решение суда. Тогда в игру вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они работают над тем, чтобы должник вернул деньги. Именно исполнители договариваются с банками о списании денег со счетов должника.
Судебный исполнитель направляет банку требование о получении информации о состоянии счетов должника. В частности, будет использоваться автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).
В свою очередь банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будет предоставлять такую информацию.
Ранее банки отказывались предоставлять исполнителям информацию о финансовом состоянии клиентов, объясняя это банковской тайной. Однако 12 февраля Национальный банк Украины внес изменения в свои правила. Следовательно, банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и сумму средств на них.
Имея данные о финансовом состоянии должника, исполнитель направляет в банк постановление об аресте его средств. Банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом исполнителю.
При наличии средств на счете должника, исполнитель направит в банк платежное требование на принудительное списание средств, а банк выполнит это требование. Средства зачислят на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя. Затем деньги получит взыскатель.
Какие банки будут списывать долги?
В апреле к системе автоматического списания подключились 7 украинских банков:
- "ПриватБанк";
- Monobank;
- "ТАСкомбанк";
- "ОКСИ банк";
- "Банк Восток";
- "Индустриалбанк";
- "ПроКредитБанк".
Добавим, что другие банковские учреждения сейчас находятся в тестовой среде и на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. Впоследствии к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.