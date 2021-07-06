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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Июль » 6 » 08:54:30

Коммуналка, алименты, штрафы: в Украине начали автоматически списывать долги с банковских карт

Вчера, 08:54:30 1375 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коммуналка, алименты, штрафы: в Украине начали автоматически списывать долги с банковских карт

 Ряд украинских банков с сегодняшнего дня автоматически начнет списывать со счетов украинцев средства из-за долгов. Долги будут списывать на основании приказа Министерства юстиции №1061/5 от 23.03.2021. Он вступал в силу 6 апреля. Однако Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа.

Поэтому система автоматического списания долгов заработает 6 июля, сообщают "Буквы".
 

Какие долги будут списывать?


Списание средств с банковских счетов украинцев будет осуществляться по требованию исполнителей.

Будут списывать:
 
  • неуплаченные штрафы;
  • штрафы за нарушение ПДД;
  • долги за коммунальные платежи,
  • долги по алиментам.


Как предотвратить автоматическое списание долгов?


Для того, чтобы банк не списывал средства принудительно, клиент должен самостоятельно погасить свои финансовые задолженности. Это можно сделать в отделении банка, с помощью терминала или в онлайн-банкинге через личный профиль.

Кроме того, должник может воспользоваться услугой сервиса "Онлайн дом юстиции". Оплатить долг можно в разделе "Услуги/исполнительные производства", с помощью системы "Дия", через АСИП, если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу документа.


Как действует система автоматического списания долгов?


Человек, которому задолжали средства, должен обратиться в суд. Если суд принимает решение в пользу истца, то должник обязан деньги отдать.

Однако он может не выполнять это решение суда. Тогда в игру вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они работают над тем, чтобы должник вернул деньги. Именно исполнители договариваются с банками о списании денег со счетов должника.

Судебный исполнитель направляет банку требование о получении информации о состоянии счетов должника. В частности, будет использоваться автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).

В свою очередь банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будет предоставлять такую ​​информацию.

Ранее банки отказывались предоставлять исполнителям информацию о финансовом состоянии клиентов, объясняя это банковской тайной. Однако 12 февраля Национальный банк Украины внес изменения в свои правила. Следовательно, банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и сумму средств на них.

Имея данные о финансовом состоянии должника, исполнитель направляет в банк постановление об аресте его средств. Банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом исполнителю.

При наличии средств на счете должника, исполнитель направит в банк платежное требование на принудительное списание средств, а банк выполнит это требование. Средства зачислят на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя. Затем деньги получит взыскатель.
 

Какие банки будут списывать долги?


В апреле к системе автоматического списания подключились 7 украинских банков:
 
  • "ПриватБанк";
  • Monobank;
  • "ТАСкомбанк";
  • "ОКСИ банк";
  • "Банк Восток";
  • "Индустриалбанк";
  • "ПроКредитБанк".

Добавим, что другие банковские учреждения сейчас находятся в тестовой среде и на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования. Впоследствии к системе автоматического списания долгов подсоединятся все банки.
Тэги: суд, списание, штраф, долги, исполнительная служба
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:18:13, Вчера [Материал]

ещё один повод не держать деньги в укробанках
особенно при наличии прекрасных альтернатив типа Миллениума или Яндекс.денег
2257343
2 Оксана (2257343)   • 13:28:09, Вчера [Материал]

Законы они тут будут утверждать. Банки уже сами блокируют и снимают всю задолженость. Был случий у сотрудници, мало того что на роботу пришол исполнитильений лист, а из-за карантина некаких им средств не пошло, потомушто все сидели дома на своем счету, так они обратились в банк и ей заблокировали карточки и сняли все деньги.
google
3 Гугиль (google)   • 13:37:35, Вчера [Материал]

все побежали обналичивать тугрики
bda
4 ДДД (bda)   • 20:45:16, Вчера [Материал]

"...начали автоматически списывать долги с банковских карт" Ну, не автоматически с сегодняшнего дня, а, после решения суда и обращения исполнителей... Не нагнетайте ;)
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