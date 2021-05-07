Чтобы «веселее» работалось: житель Житомирской области хотел провезти в Польшу «травку» и галлюциногенные грибы

33-летний житель Житомирщины, который ехал в Польшу на заработки, пытался перевезти через границу наркотики и галлюциногенные грибы. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, мужчину задержали во время проверки в пункте пропуска «Ягодин».
«Пытался перевезти через границу более 400 граммов вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета. Кроме того, правоохранители обнаружили у мужчины сушеные грибы, которые, по его словам, содержат в себе галлюциногены», - информируют пограничники.
Запрещенные вещества мужчина тщательно упаковал в бутылки и пакеты, которые спрятал в карманах одежды. Взял с собой в поездку и устройства для употребления наркотиков.
«Обнаруженные вещества и предметы изъяли сотрудники СБУ. Правоохранителям пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 305 Уголовного кодекса Украины»
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Фото: Государственная пограничная служба