На Житомирщине заседает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики. ФОТО

13 мая в городе Новоград-Волынский началось двухдневное выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Участие в заседании Комитета принимают председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, председатель областного совета Владимир Федоренко, заместитель председателя областного совета Владимир Ширма, народные депутаты - члены Комитета, представители власти, бизнеса, общественных организаций, профсоюзы.
Перед началом встречи ее участники возложили цветы к Мемориалу погибшим участникам антитеррористической операции, а также посетили Литературно-мемориальный музей Леси Украинки.
По информации облгосадминистрации, Комитет сегодня ознакомился с работой швейной фабрики «LESYA» и провел заседание «круглого стола» на тему: «Реализация мероприятий по содействию занятости населения, определенных Законом Украины «О занятости населения».
Еще одно заседание за «круглым столом» состоится завтра, 14 мая. Тема - «Участие общественности в процессах социального диалога».
Также народные депутаты планируют ознакомиться с работой Житомирского городского центра занятости и провести рабочее совещание по проблемным вопросам в сфере социальной защиты граждан.
Фото: Житомирська ОГА