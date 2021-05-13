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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 13 » 18:11:48

На Житомирщине заседает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики. ФОТО

Вчера, 18:11:48 726 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине заседает Комитет Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики. ФОТО

 13 мая в городе Новоград-Волынский началось двухдневное выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Участие в заседании Комитета принимают председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, председатель областного совета Владимир Федоренко, заместитель председателя областного совета Владимир Ширма, народные депутаты - члены Комитета, представители власти, бизнеса, общественных организаций, профсоюзы.

Перед началом встречи ее участники возложили цветы к Мемориалу погибшим участникам антитеррористической операции, а также посетили Литературно-мемориальный музей Леси Украинки.

По информации облгосадминистрации, Комитет сегодня ознакомился с работой швейной фабрики «LESYA» и провел заседание «круглого стола» на тему: «Реализация мероприятий по содействию занятости населения, определенных Законом Украины «О занятости населения».

Еще одно заседание за «круглым столом» состоится завтра, 14 мая. Тема - «Участие общественности в процессах социального диалога».

Также народные депутаты планируют ознакомиться с работой Житомирского городского центра занятости и провести рабочее совещание по проблемным вопросам в сфере социальной защиты граждан.











Фото: Житомирська ОГА
Тэги: комитет, Житомирщина, нардепы
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