В Житомире подросток выпал из окна 7-го этажа после воспитательной беседы с родителями

"По собранной информации, событию предшествовала воспитательная беседа с родителями о поведении парня в школе, после которой подросток ушел в свою комнату. Когда через некоторое время туда зашел его отец, то застал пустое помещение с открытым окном", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.