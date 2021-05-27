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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 27 » 12:48:22

В Житомире подросток выпал из окна 7-го этажа после воспитательной беседы с родителями

Сегодня, 12:48:22 1365 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире подросток выпал из окна 7-го этажа после воспитательной беседы с родителями

 В Житомире из окна 7-го этажа выпал 14-летний подросток. Инцидент произошел вечером 26 мая в одной из многоэтажек по улице Бориса Тена.

Известно, что парень после падения выжил, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В полиции сообщают, что подросток выпал из окна после воспитательной беседы с родителями.
 

"По собранной информации, событию предшествовала воспитательная беседа с родителями о поведении парня в школе, после которой подросток ушел в свою комнату. Когда через некоторое время туда зашел его отец, то застал пустое помещение с открытым окном", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


В рамках уголовного производства полицейские проводят необходимые проверки.
Тэги: выпал из окна, Житомир, Подросток
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