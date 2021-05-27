В Житомире подросток выпал из окна 7-го этажа после воспитательной беседы с родителями

В Житомире из окна 7-го этажа выпал 14-летний подросток. Инцидент произошел вечером 26 мая в одной из многоэтажек по улице Бориса Тена.
Известно, что парень после падения выжил, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
В полиции сообщают
, что подросток выпал из окна после воспитательной беседы с родителями.
"По собранной информации, событию предшествовала воспитательная беседа с родителями о поведении парня в школе, после которой подросток ушел в свою комнату. Когда через некоторое время туда зашел его отец, то застал пустое помещение с открытым окном", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
В рамках уголовного производства полицейские проводят необходимые проверки.