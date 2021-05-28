ГБР открыло в Житомире следственный отдел, чтобы оперативно реагировать на правонарушения

В Житомире 28 мая открыли следственный и оперативный отдел Государственного бюро расследований. В отделе будет работать более двух десятков правоохранителей, главной задачей которых является расследование уголовных производств, в которых фигурируют правоохранители, судьи и чиновники.
Как сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко
, вместе с тем, следователи Бюро будут предоставлять оценку фактам уголовных преступлений, в частности умышленного покрытия незаконной вырубки лесов и добычи полезных ископаемых.
Отдел открыли, чтобы оперативно реагировать на коррупционные правонарушения, ведь центр Территориального управления ГБР находится в Хмельницком и следователи тратили много времени на командировки.
"Территориальное управление ГБР, расположенное в Хмельницком, осуществляет свои действия на территории 5-ти областей, среди которых и Житомирщина. За время работы органа, не было разницы, где было совершено то или иное правонарушение. Но по словам директора теруправления Владислава Васильева выяснилось, что почти 60% рабочего времени следователи находятся "в пути". Теперь для быстрого и оперативного и качественного реагирования на коррупционные правонарушения, в каждой области заработали отдельные отделы, куда вошли следователи и оперативники", - сказал Виталий Бунечко.
Он добавил, что это отдел станет удобным и для общественности области - для заявителей и свидетелей.
Отдел работает в Житомире на улице Победы, 54. Для житомирян и жителей области, которые хотят сообщить об уголовных правонарушениях, действует специальная круглосуточная телефона линия: +38 098 777 34 02
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Фото: Facebook / Віталій Бунечко