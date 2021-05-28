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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 28 » 15:43:31

ГБР открыло в Житомире следственный отдел, чтобы оперативно реагировать на правонарушения

Сегодня, 15:43:20 196 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ГБР открыло в Житомире следственный отдел, чтобы оперативно реагировать на правонарушения

 В Житомире 28 мая открыли следственный и оперативный отдел Государственного бюро расследований. В отделе будет работать более двух десятков правоохранителей, главной задачей которых является расследование уголовных производств, в которых фигурируют правоохранители, судьи и чиновники.

Как сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко, вместе с тем, следователи Бюро будут предоставлять оценку фактам уголовных преступлений, в частности умышленного покрытия незаконной вырубки лесов и добычи полезных ископаемых.

Отдел открыли, чтобы оперативно реагировать на коррупционные правонарушения, ведь центр Территориального управления ГБР находится в Хмельницком и следователи тратили много времени на командировки.
 

"Территориальное управление ГБР, расположенное в Хмельницком, осуществляет свои действия на территории 5-ти областей, среди которых и Житомирщина. За время работы органа, не было разницы, где было совершено то или иное правонарушение. Но по словам директора теруправления Владислава Васильева выяснилось, что почти 60% рабочего времени следователи находятся "в пути". Теперь для быстрого и оперативного и качественного реагирования на коррупционные правонарушения, в каждой области заработали отдельные отделы, куда вошли следователи и оперативники", - сказал Виталий Бунечко.


Он добавил, что это отдел станет удобным и для общественности области - для заявителей и свидетелей.

Отдел работает в Житомире на улице Победы, 54. Для житомирян и жителей области, которые хотят сообщить об уголовных правонарушениях, действует специальная круглосуточная телефона линия: +38 098 777 34 02.








 

Фото: Facebook / Віталій Бунечко
Тэги: Житомир, ГБР
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