ГБР открыло в Житомире следственный отдел, чтобы оперативно реагировать на правонарушения

"Территориальное управление ГБР, расположенное в Хмельницком, осуществляет свои действия на территории 5-ти областей, среди которых и Житомирщина. За время работы органа, не было разницы, где было совершено то или иное правонарушение. Но по словам директора теруправления Владислава Васильева выяснилось, что почти 60% рабочего времени следователи находятся "в пути". Теперь для быстрого и оперативного и качественного реагирования на коррупционные правонарушения, в каждой области заработали отдельные отделы, куда вошли следователи и оперативники", - сказал Виталий Бунечко.