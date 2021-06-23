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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 23 » 12:53:27

В ФК «Полесье» глобальная перестройка: клуб уже покинули 9 игроков

Вчера, 12:53:27 1291 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ФК «Полесье» глобальная перестройка: клуб уже покинули 9 игроков

 Житомирский футбольный клуб "Полесье" в летнее межсезонье переживает очередную кадровую перестройку. В настоящее время расположение клуба покинули 9 игроков.

В частности, "Полесье" прекратило сотрудничество с уже "ветеранами", которые выступали за команду по 2-3 сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
 

Из ФК "Полесье" ушли:


Защитник Кирилл Прокопчук, в команде был с августа 2020 года. В прошедшем сезоне Кирилл сыграл в 28 матчах и провел на поле 2471 минуту.



Защитник Денис Притыковский, в команде с июля 2019 года. За два сезона футболист провел на поле 1938 минут в 30 матчах и отметился двумя забитыми мячами.



Защитник Евгений Шевченко присоединился к ФК "Полесье" в сентябре 2020 года. В сезоне 2020/2021 он провел на поле 566 минут в 10 матчах. Евгений отметился одним забитым мячом.



Полузащитник Денис Галенков присоединился к ФК "Полесье" в сентябре 2018 года, с тех пор выступил в 60 матчах и и провел на поле 3045 минут. За три сезона Денис отличился 5 забитыми мячами.



Полузащитник Александр Чернецкий в команде с июля 2019 года. За время в команде он выступил в 13 матчах, в которых в общей сложности провел на поле 653 минуты.



Полузащитник Денис Островский присоединился к составу "Полесья" в феврале 2021 года. За весеннюю часть сезона в составе команды провел на поле 316 минут в 13 матчах.



Нападающий Ярослав Галенко присоединился к команде в сезоне 19/20. В этом сезоне Ярослав сыграл в 24 матчах, проведя на поле 1825 минут и забил 7 голов.



Вратарь Владимир Маханьков стал игроком нашей команды в сезоне 20/21, сыграл 24 матча, проведя на поле 2289 минут.



Вратарь Марк Медведев присоединился к "желто-зеленым" в этом сезоне. Был заявлен в 19 матчах.




Напомним, ФК "Полесье" подписал известного воспитанника житомирского футбола Андрея Сахневича.

Новым главным тренером "желто-зеленых" стал известный украинский тренер и в прошлом игрок сборной Украины Юрий Калитвинцев. В тренерский штаб вошел Геннадий Литовченко.
Тэги: ФК Полесье, футбол
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Комментариев: 2
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 13:22:49, Вчера [Материал]

Знову пішло пів команди у межсизоння і на початок нового не буде зігранності, якщо ще буде кому грати взагалі на рівні 1 ліги...
Tax
2 Игорь (Tax)   • 23:37:59, Вчера [Материал]

Вибачте, Полісся 20/21 року грало на рівні 1 ліги?
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