В ФК «Полесье» глобальная перестройка: клуб уже покинули 9 игроков

Житомирский футбольный клуб "Полесье" в летнее межсезонье переживает очередную кадровую перестройку. В настоящее время расположение клуба покинули 9 игроков.
В частности, "Полесье" прекратило сотрудничество с уже "ветеранами", которые выступали за команду по 2-3 сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Из ФК "Полесье" ушли:
Защитник Кирилл Прокопчук
, в команде был с августа 2020 года. В прошедшем сезоне Кирилл сыграл в 28 матчах и провел на поле 2471 минуту.
Защитник Денис Притыковский
, в команде с июля 2019 года. За два сезона футболист провел на поле 1938 минут в 30 матчах и отметился двумя забитыми мячами.
Защитник Евгений Шевченко
присоединился к ФК "Полесье" в сентябре 2020 года. В сезоне 2020/2021 он провел на поле 566 минут в 10 матчах. Евгений отметился одним забитым мячом.
Полузащитник Денис Галенков
присоединился к ФК "Полесье" в сентябре 2018 года, с тех пор выступил в 60 матчах и и провел на поле 3045 минут. За три сезона Денис отличился 5 забитыми мячами.
Полузащитник Александр Чернецкий
в команде с июля 2019 года. За время в команде он выступил в 13 матчах, в которых в общей сложности провел на поле 653 минуты.
Полузащитник Денис Островский
присоединился к составу "Полесья" в феврале 2021 года. За весеннюю часть сезона в составе команды провел на поле 316 минут в 13 матчах.
Нападающий Ярослав Галенко
присоединился к команде в сезоне 19/20. В этом сезоне Ярослав сыграл в 24 матчах, проведя на поле 1825 минут и забил 7 голов.
Вратарь Владимир Маханьков
стал игроком нашей команды в сезоне 20/21, сыграл 24 матча, проведя на поле 2289 минут.
Вратарь Марк Медведев
присоединился к "желто-зеленым" в этом сезоне. Был заявлен в 19 матчах.
Напомним, ФК "Полесье" подписал известного воспитанника житомирского футбола Андрея Сахневича
.
Новым главным тренером "желто-зеленых" стал известный украинский тренер и в прошлом игрок сборной Украины Юрий Калитвинцев
. В тренерский штаб вошел Геннадий Литовченко
.