Сжигая мусор, житель Станишовки случайно поджег свой гараж с автомобилем. ФОТО

В пригороде Житомира в селе Станишовка мужчина сжигал мусор и случайно поджег свой гараж, в котором стояла машина. Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"Хозяин, который сжигал мусор в своем дворе заметил, что огонь перекинулся на кровлю гаража, расположенного под одной крышей с хозяйственной постройкой. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил кровлю хозяйственной постройки площадью 75 кв. м., существовала угроза распространения пламени на автомобиль Audi, который находился в гараже", - информирует ГСЧС.
Силами спасателей пожар был локализован, и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля хозяйственного здания, автомобиль удалось спасти.
Владелец автомобиля и гаража пытался самостоятельного потушить пожар, однако получил перелом нижней конечности. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и госпитализировали в травматологическое отделение больницы.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.
Фото: ГСЧС