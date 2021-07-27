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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 27 » 15:46:55

Сжигая мусор, житель Станишовки случайно поджег свой гараж с автомобилем. ФОТО

Сегодня, 15:46:55 85 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сжигая мусор, житель Станишовки случайно поджег свой гараж с автомобилем. ФОТО

 В пригороде Житомира в селе Станишовка мужчина сжигал мусор и случайно поджег свой гараж, в котором стояла машина. Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"Хозяин, который сжигал мусор в своем дворе заметил, что огонь перекинулся на кровлю гаража, расположенного под одной крышей с хозяйственной постройкой. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил кровлю хозяйственной постройки площадью 75 кв. м., существовала угроза распространения пламени на автомобиль Audi, который находился в гараже", - информирует ГСЧС.


Силами спасателей пожар был локализован, и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля хозяйственного здания, автомобиль удалось спасти.



Владелец автомобиля и гаража пытался самостоятельного потушить пожар, однако получил перелом нижней конечности. Врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и госпитализировали в травматологическое отделение больницы.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.

Фото: ГСЧС
Тэги: мусор, пожар, гараж
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