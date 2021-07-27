Сжигая мусор, житель Станишовки случайно поджег свой гараж с автомобилем. ФОТО

"Хозяин, который сжигал мусор в своем дворе заметил, что огонь перекинулся на кровлю гаража, расположенного под одной крышей с хозяйственной постройкой. На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что огонь охватил кровлю хозяйственной постройки площадью 75 кв. м., существовала угроза распространения пламени на автомобиль Audi, который находился в гараже", - информирует ГСЧС.