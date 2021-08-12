В Житомире зафиксировали первые случаи инфицирования штаммом Delta

В Житомирской области лабораторно подтвердили первые 20 случаев штамма коронавируса Delta, в результате которого скончался один человек. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр
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"Все 20 образцов, взятых у больных в Житомирской области и в которых вирусологической лабораторией нашего центра обнаружен штамм Delta, подтвержденные референс-лабораторией Центра общественного здоровья (г. Киев)", - говорится в сообщении.
Больных со штаммом Delta обнаружили в Житомире, Новоград-Волынском, Лугинах. Одна инфицированная умерла.
По информации областного лабораторного центра, двое больных граждан прибыли из России и Турции.
По состоянию на 12 августа в Житомирской области выявлено 364 активных больных COVID-19.
Штамм Delta
"Дельту" впервые обнаружили в Индии в декабре 2020 года. С тех пор штамм распространился по всей Индии и по всему миру.
Этот штамм считают более трансмиссивным. "Дельта" имеет несколько мутаций в шиповидном белке коронавируса, которые могут способствовать его распространению.
По данным Национальной академии наук Украины, штамм COVID-19 "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.
"Дельта" также может быть причиной более тяжелого течения заболевания. Например, недавнее шотландское исследование показало, что вероятность госпитализации у людей, инфицированных этим штаммом, была примерно в 2 раза выше, чем у людей, инфицированных "Альфа" (британский штамм).
Ученые обнаружили, что люди с сопутствующими заболеваниями подвергались большему риску госпитализации.
Симптомы "Дельта" немного отличаются от симптомов оригинального коронавируса.
Среди основных симптомов:
- головная боль,
- боль в горле,
- насморк,
- лихорадка.
Потеря обоняния не входит в число 10 основных симптомов, которые проявляются у людей со штаммом "Дельта".