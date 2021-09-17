За сприяння депутата від «Нашого краю» на Житомирщині відкрили вже другу кисневу станцію

На Житомирщині відкрили нову кисневу станцію, цього разу - у Романівській лікарні. Ініціював та фінансово підтримав проєкт депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.
Вартість проєкта кисневої станції – 2 мільйони 700 тисяч гривень. З них пів мільйона гривень виділив меценат. Це вже другий проєкт, який реалізував депутат. Кілька місяців тому подібну станцію відкрили у Чуднівській лікарні.
Меценат розповідає: ідея виникла тоді, коли в лікарнях катастрофічно не вистачало кисню, і медики зверталися за допомогою. Однак проблема була не у грошах, а у відсутності кисневих балонів.
За словами директорки КНП «Романівської лікарні» Ірини Серт, тепер станція спроможна виготовляти 2,5 балонів кисню за годину – це приблизно 60 за добу. У найважчий період пандемії використовували до 40 балонів, отже тепер лікарня забезпечена киснем для ковідних пацієнтів, а це – колосальна економія коштів.
«Всі ці люди, які будуть лікуватися, – це ті люди, які працюють на наших підприємствах. Тому бізнес має дбати про здоров’я нації. Без людей жодне підприємство існувати не буде», - зазначає депутат Ігор Ходак.
Лікарі вдячні меценату за допомогу, підтримку та розуміння, адже медики, як ніхто, знають ціну життя. Відтепер, завдяки безперебійному кисню, лікування під час пандемії стане в рази легшим.
Пресслужба політичної партії "Наш край"