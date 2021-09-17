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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Сентябрь » 17 » 17:00:31

За сприяння депутата від «Нашого краю» на Житомирщині відкрили вже другу кисневу станцію   ПОЛІТИКА  

Вчера, 17:00:31 309 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сприяння депутата від «Нашого краю» на Житомирщині відкрили вже другу кисневу станцію

 На Житомирщині відкрили нову кисневу станцію, цього разу - у Романівській лікарні. Ініціював та фінансово підтримав проєкт депутат Житомирської обласної ради від політичної партії «Наш край» Ігор Ходак.

Вартість проєкта кисневої станції – 2 мільйони 700 тисяч гривень. З них пів мільйона гривень виділив меценат. Це вже другий проєкт, який реалізував депутат. Кілька місяців тому подібну станцію відкрили у Чуднівській лікарні.

Меценат розповідає: ідея виникла тоді, коли в лікарнях катастрофічно не вистачало кисню, і медики зверталися за допомогою. Однак проблема була не у грошах, а у відсутності кисневих балонів.

За словами директорки КНП «Романівської лікарні» Ірини Серт, тепер станція спроможна виготовляти 2,5 балонів кисню за годину – це приблизно 60 за добу. У найважчий період пандемії використовували до 40 балонів, отже тепер лікарня забезпечена киснем для ковідних пацієнтів, а це – колосальна економія коштів.
 

«Всі ці люди, які будуть лікуватися, – це ті люди, які працюють на наших підприємствах. Тому бізнес має дбати про здоров’я нації. Без людей жодне підприємство існувати не буде», - зазначає депутат Ігор Ходак.


Лікарі вдячні меценату за допомогу, підтримку та розуміння, адже медики, як ніхто, знають ціну життя. Відтепер, завдяки безперебійному кисню, лікування під час пандемії стане в рази легшим.

Пресслужба політичної партії "Наш край"
Тэги: Наш край
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