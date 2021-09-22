Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 23 Сентября 2021    02:10:42
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 22 » 12:17:10

В Житомире появится «кризисная комната» для людей, пострадавших от домашнего насилия

Вчера, 12:17:10 538 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире появится «кризисная комната» для людей, пострадавших от домашнего насилия

 В Житомире создадут кризисную комнату, которая должна стать временным пристанищем для пострадавших от насилия в семье. Пострадавшие смогут находиться там 10-20 суток. За это время они будут получать необходимую социально-психологическую и первичную правовую помощь.

Как сообщили в городском совете, проект реализуется Житомирским городским центром социальных служб и ОО «Гринери» при финансировании правительства Швеции.

Кризисную комнату обустроят в коммунальном помещении площадью 114 кв. м при дневном центре социально-психологической помощи пострадавшим от насилия.

Чтобы женщины и дети могли чувствовать себя в безопасности, ее адрес будет засекречен, а специалисты здесь будут работать круглосуточно. Лица, пострадавшие от домашнего насилия, могут обратиться за помощью к дневному центру (ул. Победы, 55, тел. 47-09-42).

Мобильная бригада для социально-психологической помощи пострадавшим от насилия уже создана решением исполкома. Специалисты, которые будут работать в кризисной комнате, пройдут специальное обучение. Ведь, по словам координатора проекта Анны Высоцкой, в центре должны знать, как правильно встретить потерпевшую, куда ее перенаправить и т. д.

Планируется, что объект социальной направленности для пострадавших от насилия свою работу начнет в начале следующего года.
Тэги: Житомир, домашнее насилие
Новости партнеров
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:00:37, Вчера [Материал]

а где фото этой комнаты?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus