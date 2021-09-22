В Житомире появится «кризисная комната» для людей, пострадавших от домашнего насилия

В Житомире создадут кризисную комнату, которая должна стать временным пристанищем для пострадавших от насилия в семье. Пострадавшие смогут находиться там 10-20 суток. За это время они будут получать необходимую социально-психологическую и первичную правовую помощь.
Как сообщили в городском совете
, проект реализуется Житомирским городским центром социальных служб и ОО «Гринери» при финансировании правительства Швеции.
Кризисную комнату обустроят в коммунальном помещении площадью 114 кв. м при дневном центре социально-психологической помощи пострадавшим от насилия.
Чтобы женщины и дети могли чувствовать себя в безопасности, ее адрес будет засекречен, а специалисты здесь будут работать круглосуточно. Лица, пострадавшие от домашнего насилия
, могут обратиться за помощью к дневному центру (ул. Победы, 55, тел. 47-09-42
).
Мобильная бригада для социально-психологической помощи пострадавшим от насилия уже создана решением исполкома. Специалисты, которые будут работать в кризисной комнате, пройдут специальное обучение. Ведь, по словам координатора проекта Анны Высоцкой, в центре должны знать, как правильно встретить потерпевшую, куда ее перенаправить и т. д.
Планируется, что объект социальной направленности для пострадавших от насилия свою работу начнет в начале следующего года.