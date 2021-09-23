Мэрия показала проект новой ледовой арены, которую хотят построить в Житомире. ФОТО

В Житомире на Корбутовке намерены построить ледовую арену. Спортивный объект планируют построить в рамках Программы развития хоккейной инфраструктуры Украины.
Об этом во время сессии городского совета сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин
. Он уточнил, что арена может появиться на ул. Чудновской, 101-А.
«Место подбирали с точки зрения доступности, в основном там будут заниматься дети-хоккеисты. Ледовая арена будет содержать поле для хоккея или фигурного катания, трибуны примерно на 500-600 зрителей. Также 8 раздевалок, спортивные и тренажерные залы, все что необходимо для таких видов спорта. Поэтому, если бюджет Украины будет проголосован вовремя, то мы ожидаем финансирование уже в следующем году»
, - рассказал Сергей Сухомлин.
Средства в сумме 500 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации уже предусмотрели в городской целевой программе.
Фото: ЖГС