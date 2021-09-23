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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Сентябрь » 23 » 12:32:22

Мэрия показала проект новой ледовой арены, которую хотят построить в Житомире. ФОТО

Сегодня, 12:32:58 1149 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия показала проект новой ледовой арены, которую хотят построить в Житомире. ФОТО

 В Житомире на Корбутовке намерены построить ледовую арену. Спортивный объект планируют построить в рамках Программы развития хоккейной инфраструктуры Украины.

Об этом во время сессии городского совета сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Он уточнил, что арена может появиться на ул. Чудновской, 101-А.

«Место подбирали с точки зрения доступности, в основном там будут заниматься дети-хоккеисты. Ледовая арена будет содержать поле для хоккея или фигурного катания, трибуны примерно на 500-600 зрителей. Также 8 раздевалок, спортивные и тренажерные залы, все что необходимо для таких видов спорта. Поэтому, если бюджет Украины будет проголосован вовремя, то мы ожидаем финансирование уже в следующем году», - рассказал Сергей Сухомлин.

Средства в сумме 500 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации уже предусмотрели в городской целевой программе.





Фото: ЖГС
Тэги: Житомир, Ледовая арена
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 15:31:35, Сегодня [Материал]

Куда смотрит прокуратура? Городские власти уйму денег тратя на проектные документации проектов, которые вряд ли когда-то появятся на свет. А если вдруг когда-то и появятся, спустя годы, то потребуется заказывать новый проект, т.к. прошло время и нужно вносить изменения. Все это называется нецелевая трата бюджетных денег. Когда деньги просто выкидываются на ветер - точнее, в нужные карманы.

Администрации ЖЖ задача: опубликуйте список проектов Сухомлина за всю его каденцию, где он наобещал настроить кучу всего, потратились бюджетные деньги на проектную документацию, но в реальности дальше проекта дело не зашло. Коротко и понятно: дата обещания, название проекта, потраченная сумма на документацию. Вот так наглядно всем будет интересно оценить действия хозяйственника.
melan
2 melan (melan)   • 17:28:35, Сегодня [Материал]

утопия
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