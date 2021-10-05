Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 05 Октября 2021    14:10:41
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Октябрь » 5 » 08:55:50

В ФК «Полесье» вспышка коронавируса: перенесен еще один матч

Сегодня, 08:55:50 456 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В ФК «Полесье» вспышка коронавируса: перенесен еще один матч

 В житомирском "Полесье" на коронавирус заболела еще одна группа футболистов. Было принято решение перенести матч 12-го тура.

Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
 

"После повторного проведения ПЦР-тестирования, которое состоялось утром 4 октября, заболеваниеCOVID-19 обнаружено у группы игроков, которые ранее имели негативные результаты тестов. Футбольный клуб "Полесье" сообщил Профессиональной футбольной лиге о новых случаях заболевания. В связи с этим, принято решение о переносе матча 12 тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ФК "Полесье" - ФК "ВПК-Агро", - говорится в сообщении.


Матч должен был состояться в Житомире 6 октября.

"Точная дата проведения перенесенной встречи будет объявлена после ее согласования представителями команд и организации, проводящей соревнования", - добавили в клубе.

Напомним, 30 сентября стало известно, что из-за заболевания COVID-19 группы футболистов матч "Волынь" - "Полесье" будет перенесен.
Тэги: коронавирус, ФК Полесье
Новости партнеров
Комментариев: 2
bender123
1 vasya (bender123)   • 09:35:29, Сегодня [Материал]

а пресс-служба не сообщала сколько из них были вакцинированы ?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:56:45, Сегодня [Материал]

Не болели, не болели и вдруг инвалиды. Очень плохо что спорт втягивают в политику.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus