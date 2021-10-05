В ФК «Полесье» вспышка коронавируса: перенесен еще один матч

В житомирском "Полесье" на коронавирус заболела еще одна группа футболистов. Было принято решение перенести матч 12-го тура.
Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба
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"После повторного проведения ПЦР-тестирования, которое состоялось утром 4 октября, заболеваниеCOVID-19 обнаружено у группы игроков, которые ранее имели негативные результаты тестов. Футбольный клуб "Полесье" сообщил Профессиональной футбольной лиге о новых случаях заболевания. В связи с этим, принято решение о переносе матча 12 тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги ФК "Полесье" - ФК "ВПК-Агро", - говорится в сообщении.
Матч должен был состояться в Житомире 6 октября.
"Точная дата проведения перенесенной встречи будет объявлена после ее согласования представителями команд и организации, проводящей соревнования"
, - добавили в клубе.
Напомним, 30 сентября стало известно, что из-за заболевания COVID-19 группы футболистов матч "Волынь" - "Полесье"
будет перенесен.