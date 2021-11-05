У «Нашому краї» на Житомирщині привітали чемпіонів з армспорту

Коростенський міський голова від політичної партії «Наш край» Володимир Москаленко зустрівся із дворазовим чемпіоном Європи з армспорту Олександром Палєхою та учасником чемпіонату Богданом Невмержицьким.
Спортсмени повернулися з Литви, де відбувався Чемпіонат Європи з армспорту, наші земляки виступали за збірну України. Коростенець Олександр Палєха виборов І місця у змаганнях на праву і ліву руку та став дворазовим чемпіоном Європи.
Богдан Невмержицький посів п'яте місце у змаганнях на праву руку та став четвертим у змаганнях на ліву руку.
«Поспілкувались сьогодні зі спортсменами у дружньому колі та привітали їх з перемогою. Пишаємось та вітаємо наших земляків! Тільки вперед до нових звершень»,
- зазначив Володимир Москаленко.
Пресслужба політичної партії «Наш край»