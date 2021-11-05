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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Ноябрь » 5 » 16:54:00

У «Нашому краї» на Житомирщині привітали чемпіонів з армспорту   ПОЛІТИКА  

Вчера, 16:54:00 304 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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У «Нашому краї» на Житомирщині привітали чемпіонів з армспорту

 Коростенський міський голова від політичної партії «Наш край» Володимир Москаленко зустрівся із дворазовим чемпіоном Європи з армспорту Олександром Палєхою та учасником чемпіонату Богданом Невмержицьким.

Спортсмени повернулися з Литви, де відбувався Чемпіонат Європи з армспорту, наші земляки виступали за збірну України. Коростенець Олександр Палєха виборов І місця у змаганнях на праву і ліву руку та став дворазовим чемпіоном Європи.

Богдан Невмержицький посів п'яте місце у змаганнях на праву руку та став четвертим у змаганнях на ліву руку.

«Поспілкувались сьогодні зі спортсменами у дружньому колі та привітали їх з перемогою. Пишаємось та вітаємо наших земляків! Тільки вперед до нових звершень»,  - зазначив Володимир Москаленко.

Пресслужба політичної партії «Наш край»
 
Тэги: Наш край
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