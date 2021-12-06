«Люди не хотят идти прививаться»: в ОГА сообщили, что на Житомирщине упали темпы вакцинации

"Мы констатируем, что постепенно и очень существенно уменьшается количество желающих прививаться. Так, например, за прошедшую неделю мы провели только более 35 тыс. прививок и это критически низкий показатель. За вчера этот показатель составляет 1 414 прививок. Это очень малая явка, люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться для всех, независимо от того, в какой зоне мы находимся", - отметила Наталья Остапченко.