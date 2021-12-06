«Люди не хотят идти прививаться»: в ОГА сообщили, что на Житомирщине упали темпы вакцинации

В Житомирской области за прошедшую неделю зафиксировали снижение уровня вакцинации от коронавируса.
Об этом 6 декабря во время онлайн-брифинга сообщила Наталья Остапченко
, первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации.
"Мы констатируем, что постепенно и очень существенно уменьшается количество желающих прививаться. Так, например, за прошедшую неделю мы провели только более 35 тыс. прививок и это критически низкий показатель. За вчера этот показатель составляет 1 414 прививок. Это очень малая явка, люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться для всех, независимо от того, в какой зоне мы находимся", - отметила Наталья Остапченко.
Она добавила, что среди госпитализированных в больницах области сейчас 13,7% тех, кто получил прививки.
Вакцинация на Житомирщине
В области по состоянию на 6 декабря сделано 786 837 прививок от COVID-19. 422 267 человек привиты первой дозой вакцины, двумя дозами - 364 570 человек.
В Житомире Центр массовой вакцинации против COVID-19 действует в здании бывшего Богунского районного совета (ул. Победы, 55).