Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 07 Декабря 2021    23:34:38
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 6 » 15:39:52

«Люди не хотят идти прививаться»: в ОГА сообщили, что на Житомирщине упали темпы вакцинации

Вчера, 15:39:52 1629 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Люди не хотят идти прививаться»: в ОГА сообщили, что на Житомирщине упали темпы вакцинации

 В Житомирской области за прошедшую неделю зафиксировали снижение уровня вакцинации от коронавируса.

Об этом 6 декабря во время онлайн-брифинга сообщила Наталья Остапченко, первый заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации.
​​

"Мы констатируем, что постепенно и очень существенно уменьшается количество желающих прививаться. Так, например, за прошедшую неделю мы провели только более 35 тыс. прививок и это критически низкий показатель. За вчера этот показатель составляет 1 414 прививок. Это очень малая явка, люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться для всех, независимо от того, в какой зоне мы находимся", - отметила Наталья Остапченко.


Она добавила, что среди госпитализированных в больницах области сейчас 13,7% тех, кто получил прививки.
 

Вакцинация на Житомирщине


В области по состоянию на 6 декабря сделано 786 837 прививок от COVID-19. 422 267 человек привиты первой дозой вакцины, двумя дозами - 364 570 человек.

В Житомире Центр массовой вакцинации против COVID-19 действует в здании бывшего Богунского районного совета (ул. Победы, 55).

Тэги: Житомирская область, вакцинация
Новости партнеров
Комментариев: 5
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 16:18:16, Вчера [Материал]

А депутати у нас всі вакциновані? Якщо правляча верхушка ігнорує вакцинацію, які претензії до людей.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:19:32, Вчера [Материал]

так заинтересуйте людей
баблом, продуктовыми наборами, шариками надувными в конце концов...
HOUSE
3 Sergey (HOUSE)   • 05:10:45, Сегодня [Материал]

Вот когда губернатор и мер города Житомира возмут на себя ответсвенность вплоть до уголовной, за последствие от вакцинации напишут расписку. вот тогда народ может быть и согласится на прививку. А так пусть бы свои роты позакривали. Толку от их действий НОЛЬ!!!
ZVEZDA
4 Житомирянин (ZVEZDA)   • 08:40:07, Сегодня [Материал]

Чому вакцінація добровільна? Вона має бути примусовую! Вже давно би вакцінували державу!
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 18:51:29, Сегодня [Материал]

Упал уровень вакцинации, потому что тех, кого смогли насильно заставить уколоться, уже закончились, а больше дураков бежать колоться видимо нет.

Ждем следующих приказов о принудительной уколизации.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus