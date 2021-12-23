Полиция проверяет елочные базары в Житомире и штрафует нарушителей

В Житомире полицейские провели рейды по местам продажи хвойных деревьев и уже обнаружили несколько нарушений. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"В первую очередь, обращаем внимание граждан на то, что торговать елками и соснами следует в специально определенных решением органов местного самоуправления местах, – рассказывает начальник отдела превенции Житомирского районного управления полиции Олег Петелюк. – Предпринимателям необходимо иметь при себе документы, разрешающие торговлю новогодними деревьямии, а на стволе каждого из них должен быть специальный чип с информацией о лесничестве и показателях древесины (сорт, качество и т.д.)".
22 декабря полицейские зафиксировали в Житомире реализацию елок в микрорайоне Полева и на проспекте Мира в неотведенных местах. Следовательно, в отношении продавцов были оформлены административные материалы по ст. 160 (Торговля с рук в неустановленных местах) КУоАП. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 17 до 119 гривен с конфискацией предметов торговли или без таковой.
Кроме того, правоохранители проверяют, есть ли у продавцов сертификаты происхождения хвойных деревьев, накладные из лесничеств, товарно-транспортные накладные и разрешения на торговлю.
При отсутствии таких документов оформляются административные материалы по ст. 164 (Нарушение порядка хозяйственной деятельности) КУоАП и соответственно наказания могут быть от 17 до 51 тысяч гривен штрафа.
Фото: полиция