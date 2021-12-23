Полиция проверяет елочные базары в Житомире и штрафует нарушителей

"В первую очередь, обращаем внимание граждан на то, что торговать елками и соснами следует в специально определенных решением органов местного самоуправления местах, – рассказывает начальник отдела превенции Житомирского районного управления полиции Олег Петелюк. – Предпринимателям необходимо иметь при себе документы, разрешающие торговлю новогодними деревьямии, а на стволе каждого из них должен быть специальный чип с информацией о лесничестве и показателях древесины (сорт, качество и т.д.)".