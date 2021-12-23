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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 23 » 17:42:52

Полиция проверяет елочные базары в Житомире и штрафует нарушителей

Вчера, 17:42:52 811 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция проверяет елочные базары в Житомире и штрафует нарушителей

 В Житомире полицейские провели рейды по местам продажи хвойных деревьев и уже обнаружили несколько нарушений. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"В первую очередь, обращаем внимание граждан на то, что торговать елками и соснами следует в специально определенных решением органов местного самоуправления местах, – рассказывает начальник отдела превенции Житомирского районного управления полиции Олег Петелюк. – Предпринимателям необходимо иметь при себе документы, разрешающие торговлю новогодними деревьямии, а на стволе каждого из них должен быть специальный чип с информацией о лесничестве и показателях древесины (сорт, качество и т.д.)".




22 декабря полицейские зафиксировали в Житомире реализацию елок в микрорайоне Полева и на проспекте Мира в неотведенных местах. Следовательно, в отношении продавцов были оформлены административные материалы по ст. 160 (Торговля с рук в неустановленных местах) КУоАП. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 17 до 119 гривен с конфискацией предметов торговли или без таковой.

Кроме того, правоохранители проверяют, есть ли у продавцов сертификаты происхождения хвойных деревьев, накладные из лесничеств, товарно-транспортные накладные и разрешения на торговлю.

При отсутствии таких документов оформляются административные материалы по ст. 164 (Нарушение порядка хозяйственной деятельности) КУоАП и соответственно наказания могут быть от 17 до 51 тысяч гривен штрафа.

Фото: полиция
Тэги: полиция, проверка, елочны
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 23:15:12, Вчера [Материал]

текст скучный
фоточки кривые
верните прессофицерку.....
DomA
2 Владимир (DomA)   • 09:04:19, Сегодня [Материал]

виходить, що всі ялинки чіповані?)
чому тоді мені дісталась без чіпа??
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