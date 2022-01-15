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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 15 » 17:58:29

Девушку, которую искала вся Житомирская область, нашли мертвой

Вчера, 17:58:34 11023 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Девушку, которую искала вся Житомирская область, нашли мертвой

 Сегодня 15 января в лесном массиве недалеко от села Березовка Житомирского района было обнаружено тело разыскиваемой бердичевлянки Татьяна Холодной.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра специалисты не обнаружили видимые телесные повреждения, указывающие на причастность к гибели женщины от постороннего человека. Причина смерти будет установлена ​​судебно-медицинскими экспертами. Все происшествия проверяют полицейские.", - сообщили в пресс-службе полиции.

Пропавшую 33-летнюю жительницу г. Бердичева разыскивали с 11 января. Сегодня утром в этот район отправилась группа волонтеров, которые и обнаружили тело. В соцсетях пишут, что молодая девушка покончила жизнь самоубийством, но в полиции пока не подтвердили эту информацию.

Как сообщалось, 11 января около 11:30 она позвонила по телефону мужу и сообщила, что находится на автовокзале в г. Житомире и будет ехать к месту назначения. С тех пор она больше не выходила на связь.

Было установлено, что женщина приобрела билет на автобус сообщением Житомир – Олевск в г. Новоград-Волынский. Она отправилась в путь, однако по неизвестным причинам вышла из автобуса в с. Березовка Житомирского района на остановке возле школы, не добравшись до места назначения.
Тэги: Новоград Волынский, погибла, розыск, Житомир, полиция
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Комментариев: 1
GeraP
1 Павел Николаевич (GeraP)   • 21:03:06, Вчера [Материал]

Это очень печально.
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