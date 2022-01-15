Девушку, которую искала вся Житомирская область, нашли мертвой

Сегодня 15 января в лесном массиве недалеко от села Березовка Житомирского района было обнаружено тело разыскиваемой бердичевлянки Татьяна Холодной.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Во время осмотра специалисты не обнаружили видимые телесные повреждения, указывающие на причастность к гибели женщины от постороннего человека. Причина смерти будет установлена судебно-медицинскими экспертами. Все происшествия проверяют полицейские.", - сообщили в пресс-службе полиции.
Пропавшую 33-летнюю жительницу г. Бердичева разыскивали с 11 января. Сегодня утром в этот район отправилась группа волонтеров, которые и обнаружили тело. В соцсетях пишут, что молодая девушка покончила жизнь самоубийством, но в полиции пока не подтвердили эту информацию.
Как сообщалось, 11 января около 11:30 она позвонила по телефону мужу и сообщила, что находится на автовокзале в г. Житомире и будет ехать к месту назначения. С тех пор она больше не выходила на связь.
Было установлено, что женщина приобрела билет на автобус сообщением Житомир – Олевск в г. Новоград-Волынский. Она отправилась в путь, однако по неизвестным причинам вышла из автобуса в с. Березовка Житомирского района на остановке возле школы, не добравшись до места назначения.