В России начался весенний призыв. Какие сроки на войну в Украине 2022

После того как 24 февраля Россия ввела свои войска на территорию Украины, 19-летний активист Егор Бесчастнов из Самары решил участвовать в антивоенной акции, назначенной на 27 февраля. Он сделал репост анонса митинга, пришел на него — и сразу был задержан и арестован на 28 суток за организацию акции. Когда Бесчастнов выходил на свободу, его встречали родственники, друзья — и сотрудники военкомата с повесткой в военкомат под роспись. Передачу повестки они записывали на видео. До этого никаких повесток Бесчастнов не получал.

«Видимо, они просто забыли про меня. Обычно ставиться на учет ходит вся школа, а я тогда не пошел. И они про меня не вспомнили. А после митингов и всего такого, возможно, администрация сказала им: „Чуваки, что за дела? Почему он не с вами? Давайте побыстрее это исправляйте“. И они начали исправлять. Они, когда меня встречали — а это было воскресенье, — обмолвились, что администрация заставила их в выходной день приехать и вручить мне повестку», — рассказывает Бесчастнов «Медузе».

3 марта депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях против использования российских войск за границей. Их предлагают направлять на военную службу в Донецкую и Луганскую народные республики.

Новый закон, если его примут, может коснуться Егора Бесчастнова. Молодой человек не хочет служить, но и скрываться от военкомата не намерен. Он собрал все документы, перечисленные в повестке, чтобы его поставили на учет, принес их в военкомат в указанный день (30 марта) вместе с заявлением на участие в альтернативной гражданской службе (АГС).

«Люди сейчас ощущают более высокие риски — это принципиальный момент»

Группа российских правозащитников с начала 2000-х годов работает над тем, чтобы как можно больше людей узнали про закон об альтернативной гражданской службе, который был принят в 2004 году.

«За почти 20 лет мы собрали большой опыт отказов от военной службы. Конституция гарантирует, что во время прохождения службы можно отказаться от нее, и неважно — по контракту [вы служите в армии] или по призыву», — рассказывает «Медузе» юрист Виктор (имя изменено), работающий на горячей линии телеграм-бота «Сознательный отказ от военной службы в России», который помогает призывникам.





Глава Комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Оксана Парамонова подтверждает «Медузе», что на их горячей линии также выросло количество запросов, касающихся АГС. «Мы предполагаем, что дальше количество таких заявлений в военкомат будет только расти. Несмотря на заявление Шойгу, что призывники не будут участвовать в военных действиях, люди сейчас ощущают более высокие риски — это принципиальный момент», — считает Парамонова. По мнению юриста Виктора, государство тоже должно быть заинтересовано в альтернативной службе — потребность в ней показала пандемия. «Была сильная нагрузка [на медицинский персонал] — некому было носить тяжелых пациентов на ИВЛ. Большинство санитарок — пенсионного возраста. И когда в больницах начали работать парни с АГС, стало понятно, как они полезны», — объясняет Виктор. В бот «Сознательный отказ от военной службы в России», как рассказал «Медузе» Виктор, за последний месяц обратилось несколько тысяч человек. По его словам, до 24 февраля АГС не пользовалась таким вниманием. «Раньше на службу идет условно 300 тысяч человек, а на АГС — около тысячи. Это был сформированный рабочий институт для небольшой группы людей. Но война сильно повлияла на его популярность», — рассказывает юрист. Чем отличается призыв 2022 года от других? В коллегии адвокатов «Призывник», которая 20 лет помогает молодым людям получить военный билет, отметили, что после 24 февраля количество обращений и вопросов от призывников и их родителей выросло. «Всегда есть те, кто ищет основания для отсрочки. Но из-за последних событий люди просто боятся отправляться на службу», — рассказывает председатель «Призывника» Денис Кокшаров. Кокшаров рассказал, что пока призыв 2022 года не отличается от предыдущих. «Повестки рассылаются потихоньку. Активных действий по вызову граждан, отличных от тех, что были ранее, мы пока не видим. Призыв проходит в привычном режиме. Что будет дальше — посмотрим», — говорит он. Председатель «Призывника» объясняет, что спокойный режим вызова в военкомат связан с тем, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о новом порядке вызова граждан в военкомат, который сейчас ждет третьего чтения. Он предусматривает не только вручение повестки лично призывнику под роспись, но и новый способ вызова в военкомат — направление повесток через почту России заказным письмом с уведомлением о вручении. Присылать эти письма будут по зарегистрированному в военкомате адресу места жительства или места пребывания. «Это более простой способ уведомления, чем ходить по домам. И возможно, военкоматы затихли и ждут [принятия] этого закона», — объясняет Кокшаров. Если письмо пришло, но срок по явке истек, то у призывника есть три рабочих дня на самостоятельную явку в военкомат. Если человек получил письмо слишком поздно и за этот трехдневный период призывная кампания успеет закончиться, то явиться нужно будет до начала следующего призыва. Это касается и тех, кто вообще не получил повестку. Глава Комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Оксана Парамонова в разговоре с «Медузой» отмечает, что если закон будет принят в апреле, то обязательная самостоятельная явка не будет относиться к весеннему призыву и начнет действовать только в рамках осеннего призыва. Может ли призывник уехать из России, а потом вернуться обратно? По словам адвоката Дениса Кокшарова, с начала войны многие молодые люди хотят уехать из России — на время или навсегда. В связи с этим самый популярный вопрос среди призывников сейчас — можно ли покинуть территорию России, а потом вернуться обратно? Кокшаров отмечает, что выезд из России на территорию иностранного государства не запрещен, но прежде человек призывного возраста должен уведомить о выезде военкомат. Если он уезжает на срок больше полугода, то он также должен сняться с воинского учета. Кокшаров объясняет, что в России есть только одно условие, по которому военкомат может ограничить человека в праве выехать из страны (если не считать долгов и налогов): «Это наличие решения призывной комиссии о призыве гражданина на военную службу. Если такого решения нет, то он в любое время может покинуть РФ». Такое решение принимают после прохождения медкомиссии, когда призывника признают годным и у него нет никаких прав на отсрочку. Но, добавляет Кокшаров, в России сегодня есть «пробел в законодательстве»: «У нас не предусмотрен обмен информацией между военным комиссариатом, таможенными органами и погранслужбой. Там [на таможенном контроле] даже не знают о факте призыва». Поэтому молодые люди могут покидать территорию России, даже если им пришла повестка. Их привлекут к уголовной ответственности (но уже после возвращения в Россию) только в том случае, если на момент их отъезда уже было решение о призыве. Отсрочка и военный билет Отказаться от военной службы можно по любым убеждениям — философским, морально-этическим, политическим, религиозным. «У нас даже есть характеристики от батюшек: они дают их своим прихожанам, если те не хотят служить», — рассказывает Виктор. По его мнению, АГС — это легальное поле, на котором граждане могут заявить о своих антивоенных убеждениях во время призыва и отстаивать свое право на отказ от военной службы. В заявлениях, которые сегодня помогают составлять правозащитники, самое популярное выражение звучит так: «Проведение спецоперации повлияло на окончательное формирование убеждений или подтвердило их».Глава Комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Оксана Парамонова подтверждает «Медузе», что на их горячей линии также выросло количество запросов, касающихся АГС.

29 марта правительство РФ утвердило отсрочку от службы в армии для специалистов российских компаний, работающих в IT-отрасли не менее одного года. Это касается и специалистов, работающих менее одного года, при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность. Также утвержден (но еще не в открытом доступе) перечень вузовских специальностей по более чем 60 направлениям, которые позволяют претендовать на отсрочку. В их числе математика, прикладная информатика, картография и геоинформатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение, кораблестроение.

Отсрочка от армии во время обучения аннулируется, если молодой человек уходит из вуза, не окончив его. Так случилось с сыном Виталия Андреем (имя изменено). Сейчас молодому человеку 19 лет, он получил повестку и должен был идти служить весной этого года. «Сын — интроверт. Он неконфликтный, неагрессивный и не вписывается по своим психологическим параметрам в армию. Если идти служить с таким характером, то получится из него только груз 200. Ничего хорошего не получится», — рассказывает Виталий и добавляет, что призывной армии вообще не должно существовать и он сам когда-то через «Призывника» получил военный билет. Теперь «Призывник» помог и Андрею: молодой человек прошел медицинское обследование, которое выявило ряд заболеваний — с ними служба в армии противопоказана.

По мнению Оксаны Парамоновой, главы Комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга, вопрос определения годности для службы — один из самых важных для призывника. «Я всегда подчеркиваю [необходимость все знать] про [свое] здоровье. Они [призывники] часто считают, что раз нет инвалидности или хронического заболевания, то человек подходит [для службы в армии]. Но определение годности — это сложная экспертная процедура, она не ограничивается справкой с диагнозом. Даже если человеку говорят, что он годен, надо посмотреть в детскую карту, в анамнез, изучить все жалобы. И очень важно требовать этого, потому что тогда возникает ответственность государства за жизнь и здоровье призывника. В противном случае любые последствия во время службы лягут на плечи самого человека и его семьи», — объясняет Парамонова. По опыту обращения призывников в комитет, добавляет она, в большинстве случаев годность призывника определяется незаконно.

«Пытались внушить, что работа будет неказистой и хреновой по сравнению с воинской службой»

За год до призыва мама Артема Дубаха узнала про АГС как альтернативу службе в армии. Артем получил отсрочку, потому что учился в вузе. Бросив учебу в 20 лет, он получил повестку и подал заявление на АГС, но военкомат отказал ему в праве на альтернативную службу, сказав, что для нее у Артема нет оснований. В заявлении призывник написал, что для него неприемлемы насилие, военная подготовка и ношение оружия, так как это связано с убийством. На решение комиссии Артем подал иск в суд, но суд не удовлетворил иск. «Они не обосновали, почему считают, что меня не нужно переводить на АГС», — говорит «Медузе» Артем.

Комиссия на АГС

Во время комиссии на АГС призывнику задают вопросы, почему он хочет проходить альтернативную гражданскую службу и не хочет участвовать в военной службе. Отталкиваясь от мировоззрений, которые указывает призывник в заявлении (политические, морально-этические, религиозные и другие), комиссия приводит примеры из жизни и спрашивает у призывника, что он будет делать в той или иной ситуации. Комиссию не интересует мнение призывника о самой системе армии. Ей нужно понять, насколько соответствует действительности то, что написал призывник в заявлении на АГС.

Например, у Артема, который указал, что не приемлет насилие и убийства, спрашивали: «Ты с девушкой идешь по темной подворотне, и к тебе подходят хулиганы. Что ты будешь делать?» Артем сказал, что сначала должна убежать девушка, а потом может убежать и он. По его мнению, самое лучшее разрешение конфликта — разговор, и важно, чтобы драки не произошло.

Артему отказали в первом заявлении на АГС. По его словам, в комиссии не объяснили причину и не выявили противоречий в том, что он написал в заявлении, и в том, что говорил. Ему просто ответили «нет».



Получив отказ в праве на АГС, Артем подал апелляционную жалобу в суд с просьбой назначить новое решение, но до конца зимы на жалобу никак не отреагировали, а потом ее отклонили. В военкомате Артему вручили повестку на начало апреля. Сейчас призывник повторно подает заявление на АГС. В нем он вновь написал, что не приемлет убийства, а в скобках указал, что это «лишение одной жизни другим человеком». «[Я уточнил в скобках, что подразумеваю под убийством], потому что при первом рассмотрении заявления на АГС меня спросили: „Вы обвиняете нас [армию РФ] в убийстве, в совершении преступления?“ Нет, убийство — это не статья, а факт. 24 февраля мои взгляды стали еще сильнее. Насилие — это хреново независимо от цели, ради которой оно применяется. На войне всегда много случайных жертв, и это мне не нравится. Как и неслучайные жертвы», — рассказывает «Медузе» Артем Дубах.

Артем вспоминает, что во время первой подачи на АГС его пытались запугать:

«„Ты будешь утки за больными носить“. Пытались внушить, что работа будет неказистой и хреновой по сравнению с воинской службой. Говорили много про преимущества армии и льготы от государства для военнослужащих», — перечисляет он.

«Для меня этот вариант лучше, чем отправиться в действующие войска», — объясняет свой выбор в пользу АГС Владимир Журавлев. В декабре молодой человек бросил учебу в университете, ему должна прийти повестка. Зимой он прошел медкомиссию и выяснил, что здоровье у него в порядке и его обязательно призовут. Он решил сам пойти в военный комиссариат и подать заявление на АГС.

«Мне давно стало понятно, что, с учетом всего, что происходило последние восемь лет, служба в армии — не вариант. Особенно когда попадание на службу грозит тем, что придется взять оружие в руки и воевать. Особенно я это понял после [начала вторжения в Украину]», — объясняет Журавлев.



Молодой человек считает, что лучше убирать утки за пожилыми людьми, проходя АГС, чем даже косвенным образом быть причастным к войне. «Даже если меня отправят в запасную часть во Владивосток жить в казарме и топить снег — это неприемлемо для меня», — говорит Владимир.

Но для него дело не только в антимилитаристских убеждениях. У Журавлева есть родственники как в России, так и в Украине: мать молодого человека — коренная москвичка, а отец родом из Львова и сейчас находится там. «Я не знаю, для кого как, но для меня украинский народ буквально братский. Не в колониальном смысле, а в буквальном — там мои братья живут двоюродные. Я указал [в своем заявлении], что одна из основополагающих ценностей — и она прописана в Конституции РФ — это семья. А меня воспитывали так, что семейные интересы превыше любых других, в том числе государственных», — рассказывает Владимир.

Все собеседники «Медузы», которые подают на АГС, уверены: есть риск, что их могут забрать на службу прямо из военкомата одним днем. «Такая практика уже была, и никто не знает, как будет [дальше]. В таком случае [, если вам в военкомате говорят, что вы отправляетесь на службу прямо сейчас, даже не заезжая домой за вещами,] нельзя надевать военную форму, что-либо подписывать, давать согласие на прохождение службы — нужно придерживаться тактики ненасильственного сопротивления против всего, что происходит вокруг», — считает Артем Дубах.

Чтобы минимизировать риски, Владимир идет в военный комиссариат с юристкой, а скрываться от призыва и уезжать из России он не хочет. «Я намерен сделать так, чтобы для комиссариата проводить со мной действия по закону было приятнее и выгоднее, чем нарушать законы», — объясняет он.





Александра Сивцова, « «Родители хотели, чтобы я уехал на время призыва из страны или где-то спрятался, но я решил этого не делать. Я хочу быть свободным человеком, не хочу ни от кого скрываться. Идея от кого-то бежать мне не нравится, хочется быть честным и быть там, где мне хочется быть», — рассказывает призывник Артем Дубах «Медузе».Александра Сивцова, « Медуза

Придя в военкомат, он узнал, что сотрудник, который ставит на учет, уже уехал. Егора хотели отправить домой, но адвокат посоветовал ему настоять, чтобы в военкомате хотя бы расписались на повестке в качестве подтверждения, что он там был и не скрывался. Сотрудники расписались. После этого Бесчастнов прошел медкомиссию у шести из семи врачей (одного не было на месте). Ему сказали, что на учет можно встать, только если пройдешь всех врачей. Призывник решил идти за дополнительным обследованием в поликлинику, чтобы встать на учет до начала призыва и успеть подать заявку на АГС.