Астролог рассказал, когда закончится война

Не будет преувеличением сказать, что вопрос о том, когда закончится война, является на сегодняшний день самым важным для каждого из нас. Уже сейчас понятно, что она затягивается, поэтому рассчитывать на быстрое ее завершение, увы, не приходится. Тем не менее все когда-то заканчивается, поэтому и ад, в котором мы оказались, когда-то должен завершиться. О том, когда закончится эта страшная война, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Нептун и война

Один из самых интересных и правдивых гороскопов на ход нынешней войны составил известный украинский астролог Ирина Звягина, которая внимательно рассмотрела оппозицию транзитного Нептуна к Марсу Украины, которая является худшим аспектом между этими двумя планетами, особенно в ситуации военного противоборства. Война началась на квадратуре прогрессивной карте Марса к Нептуну в гороскопе Украины, теперь же эта ситуация повторится, но уже в условиях транзитов этих планет. В том или ином виде такая небесная конфигурация продлится до февраля 2024 года, то есть, непростые времена ждут Украину в течение двух лет. Как правило, это время испытаний, у которого, впрочем, есть и позитивные стороны, которые мы уже испытываем на себе: сила веры, сила судьбы и резонанс со всем миром, которые поддерживает нас в битве добра со злом.

Марс в знаке Овна: огонь в квадрате

О том, что в июне велика вероятность обострения военных действий, астрологи говорили давно, ссылаясь при этом на вхождение Марса в знак Овна, куда он вошел 25 мая. Там планета войны и агрессии находится в собственном доме, где чувствует себя максимально комфортно. Одновременно Марс, который олицетворяет собой стихию огня в огненном же знаке – это двойной огонь или, образно говоря, огонь в квадрате. В социуме возрастает агрессия, нежелание уступать и искать консенсус, драчливость – как в прямом, так и в переносном смысле. Энергия, которую вырабатывает такой астрологический союз, ищет выхода, а не находя его, выливается в кровопролитное выяснение отношений – и между государствами, и между людьми. Подтверждением этому стали не только военные события в Украине, но и, например, ужасные события в начальной школе в американском Техасе, где от рук стрелка погибли девятнадцать детей.

Марс в знаке Близнецов: общение на всех уровнях

Пребывать в знаке Марса Овен будет полтора месяца, так что он может преподнести еще довольно много неприятных сюрпризов. Об окончании острой – с тяжелыми, кровопролитными боями – фазы войны в это время, увы, говорить не приходится, и июль – во всяком случае, первая его половина – будет в этом смысле таким же тяжелым, как и июнь. К счастью, не все так безнадежно: уже в августе Марс на целых восемь месяцев войдет в знак Близнецов, а это не столько активные действия, сколько общение на всех уровнях – проще говоря, энергия агрессивной и воинственной планеты уйдет в слова.

Вполне возможно, что в это время начнутся плодотворные переговоры между противоборствующими сторонами, которые закончатся заключением мирного договора – скорее всего, это произойдет накануне Дня независимости. Конечно, велика вероятность того, что он будет промежуточным и временным, но прекратится огонь и перестанут гибнуть люди, а это уже очень важно, да и локальные стычки будут продолжаться то тут, то там.