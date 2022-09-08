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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Сентябрь » 8 » 14:06:52

«Пересекаем Днепр. Господи спаси!». ВСУ уничтожили баржу с россиянами возле Херсона. Видео стало мемом

Вчера, 14:06:52 805 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Пересекаем Днепр. Господи спаси!». ВСУ уничтожили баржу с россиянами возле Херсона. Видео стало мемом

В Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой, сообщил спикер оперативного командования «Пивдень» Владислав Назаров.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления противника, подчеркнул он в сводке, опубликованной в Facebook ОК «Пивдень».

«При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы», - сообщил Назаров.


В ОК "Юг" также добавили, что ВСУ ликвидировали 30 оккупантов и 2 боевые машины пехоты. В Бериславском районе был ликвидирован склад с боеприпасами россиян. Ранее в ОК "Юг" сообщили, что все стратегические мосты на Херсонщине непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.
 
 

Мем: "Пересекаем Днепр Господи, спаси и сохрани на этом понтоне"

В сети появилось видео с российским оккупантом, на котором зафиксирована попытка переправиться через Днепр на понтонной переправе. В момент пребывания на понтоне – по ней ВСУ нанесли мощный удар. Видео уже стало мемом в сети интернет.
 
Тэги: Херсон, война в Украине, мемы
Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 17:22:44, Вчера [Материал]

Саранчу еб**им!!!!
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