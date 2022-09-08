«Пересекаем Днепр. Господи спаси!». ВСУ уничтожили баржу с россиянами возле Херсона. Видео стало мемом

«При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы», - сообщил Назаров.

Мем: "Пересекаем Днепр Господи, спаси и сохрани на этом понтоне"

В Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой, сообщил спикер оперативного командования «Пивдень» Владислав Назаров.Ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления противника, подчеркнул он в сводке, опубликованной в Facebook ОК «Пивдень».В ОК "Юг" также добавили, что ВСУ ликвидировали 30 оккупантов и 2 боевые машины пехоты. В Бериславском районе был ликвидирован склад с боеприпасами россиян. Ранее в ОК "Юг" сообщили, что все стратегические мосты на Херсонщине непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.В сети появилось видео с российским оккупантом, на котором зафиксирована попытка переправиться через Днепр на понтонной переправе. В момент пребывания на понтоне – по ней ВСУ нанесли мощный удар. Видео уже стало мемом в сети интернет.