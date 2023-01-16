Почему украинские военные не могли сбить крылатую ракету X-22, попавшую в девятиэтажку в Днепре?

Обычно ПВО ВСУ перехватывает крылатые ракеты "Калибр", Х-55, Х-101 или дроны "Шахед". Это довольно разные цели, но у них есть одно общее - они медленные, небаллистические и низколетящие. То есть до них легко достать противоракетой, они не падают сверху, и есть довольно много времени на их перехват.Еще одно обстоятельство - морские крылатые ракеты "Калибр" запускают издалека. Пуск довольно легко отслеживается, после чего, с учетом невысокой скорости полета ракеты (около 900 км/ч) у ПВО хватает времени на то, чтобы более-менее точно просчитать траекторию ее полета. Пуск "Шахеда" отследить труднее, его можно запускать ближе к линии фронта, но он и летит совсем медленно, так что передовые посты или даже обычные люди со смартфонами довольно быстро их засекают.В отличие от них Х-22 летит на очень большой высоте - от 22 до 25 км. При этом на такой высоте она развивает очень высокую скорость - 3,5 - 4,6 маха. Это ракета воздушного базирования, что означает, что ее можно запускать, подлетая довольно близко к зоне действия ПВО - у украинских зенитчиков просто не остается времени на то, чтобы подготовиться к ее перехвату. На заключительном этапе полета ракета снижается по направлению к цели, но этот этап продолжается всего 50-60 километров.Теоретически перехватить Х-22 мог бы американский ЗРК Patriot с ракетой PAK-2, но для этой ракеты 25 километров - потолок. Более маневренная и точная, но менее высотная ракета PAK-3 поражает цели на высоте максимум 20 километров. Кроме того, у этих ракет-перехватчиков дальность действия ограничена десятками километров. Один комплекс прикрывает в случае с PAK-2 круг радиусом в 160 км, а в случае с PAK-3 - и вовсе в 40 км. И главное, Украине пока обещана только одна батарея, которая не заступила на боевое дежурство.Для других современных западных ЗРК - Iris-T SLM, например, Х-22 также остается очень трудной целью из-за скорости и высоты. Этот комплекс действует на высотах до 20 км и удалении до 40 км. NASAMS, в зависимости от ракеты, может работать по целям на расстоянии до 180 км, но его потолок также ограничен 20 километрами.Разумеется, оценивать реальные возможности ПВО на основе характеристик ЗРК сложно, потому что есть много других обстоятельств, которые влияют на результативность их работы. Но в любом случае очевидно, что все эти системы, даже самая дальняя и высотная версия Patriot, если судить по их тактико-техническим характеристикам, против X-22 будут действовать либо на пределе своих возможностей, либо и вовсе не смогут "достать" эту ракету в небе.У американцев есть стратегическая ЗРК Thaad с дальностью 200 км и потолком в 150 км. США в принципе поставляют ее на экспорт, но разговоров о поставках в Украину речь пока не шла. Вооруженные силы Украины также заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22.Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си