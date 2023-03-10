20 мест, которые вы не можете пропустить в Германии

Германия – невероятно интересная европейская страна, посещение которой становится все популярнее среди украинских туристов. Здесь много необычных достопримечательностей, которые стоит посмотреть, поэтому мы вместе с редакторами веб-сайта Aussiedlerbote составили список из 20 самых посещаемых туристами мест в Германии.
Берлин
1. Берлин – столица и культурный центр Германии. Здесь достаточно много исторических мест и музеев, которые следует посетить.
Если у вас есть только один день, чтобы исследовать этот город, то здесь несколько мест, которые стоит посетить:
Бранденбургские ворота - это знаковое место в Берлине, которое было построено в 18 веке. Сейчас оно является символом единства Германии.
Рейхстаг - это здание, где находится парламент Германии. Оно было построено в 19 веке и имеет богатую историю.
Музейный остров - это комплекс музеев, расположенных на острове в реке Спрее. Здесь вы найдете множество коллекций искусства и артефактов из разных эпох.
Восточная галерея - это участок Берлинской стены, который сохранился до наших дней. Сегодня здесь находится галерея современного искусства.
Александерплац - это центральная площадь Берлина, где вы найдете множество магазинов, ресторанов и театров.
Кафедральный собор Берлина - это красивый собор, построенный в 19 веке. Здесь вы найдете множество исторических артефактов и красивых фресок.
Парк Тиргартен - это большой парк в центре Берлина, где вы можете прогуляться и насладиться природой.
Нойшванштайн
2. Нойшванштайн – замок, построенный в XIX веке, рядом с Фюссеном. Он впечатляет своими архитектурными формами и интерьерами. Был построен в 19 веке для короля Людвига II. Замок является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Германии. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Нойшванштайн, то вы можете посмотреть следующие места:
Замок Нойшванштайн: Главная достопримечательность региона. Замок находится на холме, откуда открывается потрясающий вид на окружающую местность.
Музей короля Людвига II: Музей расположен в замке Хоэншвангау и посвящен жизни и творчеству короля Людвига II, который был известен своей любовью к искусству и архитектуре.
Озеро Альпзее: Красивое озеро, расположенное недалеко от замка Нойшванштайн. Здесь можно прогуляться по берегу, сделать фотографии или совершить короткую прогулку на лодке.
Город Фюссен: Красивый городок с множеством исторических зданий, уютными кафе и ресторанами, а также магазинами с сувенирами.
Замок Хоэншвангау: Еще один замок, расположенный недалеко от Нойшванштайна. Он был построен в 19 веке и является прекрасным примером романтического стиля.
Рейн
3. Рейн – мощная река с живописными пейзажами на ее берегах.
Гамбург
4. Гамбург – крупнейший портовый город Германии с известной рыбной бурильной площадью. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Гамбург, то вы можете посмотреть следующие места:
1. Ратуша: Главный символ Гамбурга, расположенный на центральной площади города. Здесь можно увидеть часы с фигурами и послушать звон колоколов.
2. Храм Святого Михаила: Один из самых красивых церквей в Гамбурге, расположенный на берегу реки Эльба. Из верхней части церкви открывается потрясающий вид на город.
3. Миниатюрный мир: Уникальный музей, где представлены миниатюрные модели зданий и транспорта со всего мира. Здесь можно увидеть маленький Гамбург и другие города Европы.
4. Парк Плантенунтерхоф: Большой парк в центре города, где можно прогуляться по зеленым аллеям, посетить оранжерею или увидеть животных в зоопарке.
5. Рыбный рынок: Один из самых известных рынков в Гамбурге, где можно купить свежие морепродукты или попробовать традиционные блюда региона.
Нюрнберг
5. Нюрнберг – город-музей, сохранивший свое средневековое наследие.
Ганновер
6. В Ганновере много зданий и памятников, которые отражают богатую историю города, такие как Замок Мариенбург, Ратуша Старого Города, Хановерская опера и многие другие.
Мюнхен
7. Мюнхен – город пива и науки, который будет интересен как любителям забав, так и историкам. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Мюнхен, то вы можете посмотреть следующие места:
1. Мариенплац: Главная площадь Мюнхена, на которой расположены знаменитая Новая Ратуша и колонна Святого Мартина.
2. Замок Нимфенбург: Красивый барочный замок, расположенный на окраине города. Здесь можно увидеть прекрасные сады и музеи.
3. Октоберфест: Если вы посетите Мюнхен в сентябре или октябре, то обязательно стоит посетить это празднество пива и немецкой культуры.
4. Альтштадт: Исторический центр Мюнхена, где можно увидеть множество красивых зданий, площадей и узких улочек.
5. Парк Изар: Большой парк в центре города, где можно прогуляться по зеленым аллеям, насладиться природой и увидеть местных жителей на велосипедах и лодках.
Кёльн
8. Кёльн – город храмов и банков, включающий собор Кёльнского собора.
Лейпциг
9. Лейпциг – культурный центр Германии, центр культурных мероприятий и выставок.
Баден Баден
10. Баден-Баден – знаменитый курортный город, где можно насладиться прекрасными видами и концертами, отелями и казино. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Баден-Баден, то вы можете посмотреть следующие места:
1. Термы Каракалла: Крупнейший термальный комплекс в Европе, где можно расслабиться в бассейнах с горячей минеральной водой и насладиться спа-процедурами.
2. Замок Нойеншванштайн: Красивый замок, построенный в стиле средневековых рыцарских замков. Здесь можно увидеть прекрасные виды на окрестности и погрузиться в атмосферу сказочного замка.
3. Центральный парк: Большой парк в центре города, где можно прогуляться по зеленым аллеям, насладиться природой и увидеть местных жителей на велосипедах и лодках.
4. Музей Фридриха Бурды: Крупнейший музей современного искусства в Германии, где можно увидеть произведения таких художников, как Пикассо, Матисс и Шагал.
5. Казино Баден-Баден: Историческое казино, построенное в стиле барокко. Здесь можно поиграть в рулетку и другие азартные игры, а также насладиться красивым интерьером.
Бамберг
11. Бамберг – известен своими приятными пейзажами и зданиями, которые хранят историю города.
Хайльтех
12. Хайльтех – старинный город, где были найдены артефакты времен строительства готической катедральной церкви с невообразимой архитектурой.
Дрезден
13. Дрезден – город-галерея, которую можно рассмотреть отдельно как исторический центр. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Дрезден, то вы можете посмотреть следующие места:
1. Здание оперы Земперопера: Красивое здание оперы, построенное в стиле барокко. Здесь можно насладиться выступлениями талантливых музыкантов и певцов.
2. Дрезденский дворец: Импозантный дворец, построенный в стиле барокко. Здесь можно увидеть прекрасные интерьеры и коллекции искусства.
3. Церковь Фрауэнкирхе: Величественная церковь с куполом, которая была разрушена во время Второй мировой войны, но была восстановлена в 2005 году.
4. Галерея Старой Мастерской: Крупнейшая коллекция европейского искусства от Средневековья до Ренессанса. Здесь можно увидеть произведения таких художников, как Рафаэль, Тициан и Рембрандт.
5. Набережная Эльбы: Прогулка по набережной Эльбы - это отличный способ насладиться красивыми видами на город и реку.
Регенсбург
14. Регенсбург – город, окутанный тайной историей, сохранивший все свои святыни и достопримечательности.
Зиндерс
15. ”Зиндерс” – чудная крепость, которая была добыта в XIV веке и с тех пор стала настоящей исторической замкадворцом.
Франкфурт
16. Франкфурт – город-финансист, где открываются банки и биржи, однако стоит посмотреть на город с научной точки зрения.
Гермитаж
17. Гермитаж – замечательный музей, который непременно необходимо посетить при путешествии в Германию.
Потсдам
18. Потсдам – именитый город, высоко на котором удалось сохранить множество исторических зданий, в том числе и замков. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Потсдам, то вы можете посмотреть следующие места:
1. Парк Сансуси: Красивый парк с озерами, фонтанами и садами, который был создан в 18 веке.
2. Дворцовый комплекс Потсдама: В этом комплексе можно увидеть несколько дворцов и зданий, включая знаменитый Сан-Суси.
3. Бранденбургские ворота: Знаменитые ворота, которые были построены в 18 веке и являются символом города.
4. Церковь Святого Николая: Красивая церковь, построенная в стиле барокко.
5. Философский камень: Камень, на котором написаны слова "Nullius in verba" (не принимайте ничьих слов на веру), является символом науки и научного метода.
Росток
19. Росток – прекрасный город с уютными улицами, отправным пунктом в поездку на Ганзейские острова в Балтийском море.
Штутгарт
20. Штутгарт – красивый город с ярким творческим настроем, откуда начинается изучение вина города.
Любой турист сможет найти здесь что-то для себя, ведь Германия – это не только исторические достопримечательности и замки, но и модные магазины, различные выставки и фестивали, где каждый найдет свое увлечение. А также не забывайте мониторить новостное издание Aussiedlerbote для того-чтобы быть в курсе всех событий в Германии.