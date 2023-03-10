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Главная » Новости » Культура » 2023 » Март » 10 » 10:13:53

20 мест, которые вы не можете пропустить в Германии

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20 мест, которые вы не можете пропустить в Германии

Германия – невероятно интересная европейская страна, посещение которой становится все популярнее среди украинских туристов. Здесь много необычных достопримечательностей, которые стоит посмотреть, поэтому мы вместе с редакторами веб-сайта Aussiedlerbote составили список из 20 самых посещаемых туристами мест в Германии.
 

Берлин 

 
1. Берлин – столица и культурный центр Германии. Здесь достаточно много исторических мест и музеев, которые следует посетить. 

Если у вас есть только один день, чтобы исследовать этот город, то здесь несколько мест, которые стоит посетить:
  • Бранденбургские ворота - это знаковое место в Берлине, которое было построено в 18 веке. Сейчас оно является символом единства Германии.
  • Рейхстаг - это здание, где находится парламент Германии. Оно было построено в 19 веке и имеет богатую историю.
  • Музейный остров - это комплекс музеев, расположенных на острове в реке Спрее. Здесь вы найдете множество коллекций искусства и артефактов из разных эпох.
  • Восточная галерея - это участок Берлинской стены, который сохранился до наших дней. Сегодня здесь находится галерея современного искусства.
  • Александерплац - это центральная площадь Берлина, где вы найдете множество магазинов, ресторанов и театров.
  • Кафедральный собор Берлина - это красивый собор, построенный в 19 веке. Здесь вы найдете множество исторических артефактов и красивых фресок.
  • Парк Тиргартен - это большой парк в центре Берлина, где вы можете прогуляться и насладиться природой.

 

Нойшванштайн 

 
2. Нойшванштайн – замок, построенный в XIX веке, рядом с Фюссеном. Он впечатляет своими архитектурными формами и интерьерами. Был построен в 19 веке для короля Людвига II. Замок является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Германии. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Нойшванштайн, то вы можете посмотреть следующие места:
  • Замок Нойшванштайн: Главная достопримечательность региона. Замок находится на холме, откуда открывается потрясающий вид на окружающую местность.
  • Музей короля Людвига II: Музей расположен в замке Хоэншвангау и посвящен жизни и творчеству короля Людвига II, который был известен своей любовью к искусству и архитектуре.
  • Озеро Альпзее: Красивое озеро, расположенное недалеко от замка Нойшванштайн. Здесь можно прогуляться по берегу, сделать фотографии или совершить короткую прогулку на лодке.
  • Город Фюссен: Красивый городок с множеством исторических зданий, уютными кафе и ресторанами, а также магазинами с сувенирами.
  • Замок Хоэншвангау: Еще один замок, расположенный недалеко от Нойшванштайна. Он был построен в 19 веке и является прекрасным примером романтического стиля.
 

Рейн

3. Рейн – мощная река с живописными пейзажами на ее берегах.

Гамбург 

 
4. Гамбург – крупнейший портовый город Германии с известной рыбной бурильной площадью. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Гамбург, то вы можете посмотреть следующие места:
  • 1. Ратуша: Главный символ Гамбурга, расположенный на центральной площади города. Здесь можно увидеть часы с фигурами и послушать звон колоколов.
  • 2. Храм Святого Михаила: Один из самых красивых церквей в Гамбурге, расположенный на берегу реки Эльба. Из верхней части церкви открывается потрясающий вид на город.
  • 3. Миниатюрный мир: Уникальный музей, где представлены миниатюрные модели зданий и транспорта со всего мира. Здесь можно увидеть маленький Гамбург и другие города Европы.
  • 4. Парк Плантенунтерхоф: Большой парк в центре города, где можно прогуляться по зеленым аллеям, посетить оранжерею или увидеть животных в зоопарке.
  • 5. Рыбный рынок: Один из самых известных рынков в Гамбурге, где можно купить свежие морепродукты или попробовать традиционные блюда региона.
     

Нюрнберг 

5. Нюрнберг – город-музей, сохранивший свое средневековое наследие.

Ганновер

6.  В Ганновере много зданий и памятников, которые отражают богатую историю города, такие как Замок Мариенбург, Ратуша Старого Города, Хановерская опера и многие другие.

Мюнхен 

 
7. Мюнхен – город пива и науки, который будет интересен как любителям забав, так и историкам. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Мюнхен, то вы можете посмотреть следующие места:
  • 1. Мариенплац: Главная площадь Мюнхена, на которой расположены знаменитая Новая Ратуша и колонна Святого Мартина.
  • 2. Замок Нимфенбург: Красивый барочный замок, расположенный на окраине города. Здесь можно увидеть прекрасные сады и музеи.
  • 3. Октоберфест: Если вы посетите Мюнхен в сентябре или октябре, то обязательно стоит посетить это празднество пива и немецкой культуры.
  • 4. Альтштадт: Исторический центр Мюнхена, где можно увидеть множество красивых зданий, площадей и узких улочек.
  • 5. Парк Изар: Большой парк в центре города, где можно прогуляться по зеленым аллеям, насладиться природой и увидеть местных жителей на велосипедах и лодках.
     

Кёльн 

8. Кёльн – город храмов и банков, включающий собор Кёльнского собора.

Лейпциг 

9. Лейпциг – культурный центр Германии, центр культурных мероприятий и выставок.

Баден Баден 

 
10. Баден-Баден – знаменитый курортный город, где можно насладиться прекрасными видами и концертами, отелями и казино. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Баден-Баден, то вы можете посмотреть следующие места:
  • 1. Термы Каракалла: Крупнейший термальный комплекс в Европе, где можно расслабиться в бассейнах с горячей минеральной водой и насладиться спа-процедурами.
  • 2. Замок Нойеншванштайн: Красивый замок, построенный в стиле средневековых рыцарских замков. Здесь можно увидеть прекрасные виды на окрестности и погрузиться в атмосферу сказочного замка.
  • 3. Центральный парк: Большой парк в центре города, где можно прогуляться по зеленым аллеям, насладиться природой и увидеть местных жителей на велосипедах и лодках.
  • 4. Музей Фридриха Бурды: Крупнейший музей современного искусства в Германии, где можно увидеть произведения таких художников, как Пикассо, Матисс и Шагал.
  • 5. Казино Баден-Баден: Историческое казино, построенное в стиле барокко. Здесь можно поиграть в рулетку и другие азартные игры, а также насладиться красивым интерьером.
     

Бамберг 

11. Бамберг – известен своими приятными пейзажами и зданиями, которые хранят историю города.

Хайльтех 

12. Хайльтех – старинный город, где были найдены артефакты времен строительства готической катедральной церкви с невообразимой архитектурой.

Дрезден 

 
13. Дрезден – город-галерея, которую можно рассмотреть отдельно как исторический центр. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Дрезден, то вы можете посмотреть следующие места:
  • 1. Здание оперы Земперопера: Красивое здание оперы, построенное в стиле барокко. Здесь можно насладиться выступлениями талантливых музыкантов и певцов.
  • 2. Дрезденский дворец: Импозантный дворец, построенный в стиле барокко. Здесь можно увидеть прекрасные интерьеры и коллекции искусства.
  • 3. Церковь Фрауэнкирхе: Величественная церковь с куполом, которая была разрушена во время Второй мировой войны, но была восстановлена в 2005 году.
  • 4. Галерея Старой Мастерской: Крупнейшая коллекция европейского искусства от Средневековья до Ренессанса. Здесь можно увидеть произведения таких художников, как Рафаэль, Тициан и Рембрандт.
  • 5. Набережная Эльбы: Прогулка по набережной Эльбы - это отличный способ насладиться красивыми видами на город и реку.
 

Регенсбург 

14. Регенсбург – город, окутанный тайной историей, сохранивший все свои святыни и достопримечательности.

Зиндерс 

15. ”Зиндерс” – чудная крепость, которая была добыта в XIV веке и с тех пор стала настоящей исторической замкадворцом.

Франкфурт 

16. Франкфурт – город-финансист, где открываются банки и биржи, однако стоит посмотреть на город с научной точки зрения.

Гермитаж 

17. Гермитаж – замечательный музей, который непременно необходимо посетить при путешествии в Германию.

Потсдам 

 
18. Потсдам – именитый город, высоко на котором удалось сохранить множество исторических зданий, в том числе и замков. Если у вас есть только один день, чтобы посетить Потсдам, то вы можете посмотреть следующие места:
  • 1. Парк Сансуси: Красивый парк с озерами, фонтанами и садами, который был создан в 18 веке.
  • 2. Дворцовый комплекс Потсдама: В этом комплексе можно увидеть несколько дворцов и зданий, включая знаменитый Сан-Суси.
  • 3. Бранденбургские ворота: Знаменитые ворота, которые были построены в 18 веке и являются символом города.
  • 4. Церковь Святого Николая: Красивая церковь, построенная в стиле барокко.
  • 5. Философский камень: Камень, на котором написаны слова "Nullius in verba" (не принимайте ничьих слов на веру), является символом науки и научного метода.
 

Росток 

19. Росток – прекрасный город с уютными улицами, отправным пунктом в поездку на Ганзейские острова в Балтийском море.

Штутгарт 

20. Штутгарт – красивый город с ярким творческим настроем, откуда начинается изучение вина города.
 
Любой турист сможет найти здесь что-то для себя, ведь Германия – это не только исторические достопримечательности и замки, но и модные магазины, различные выставки и фестивали, где каждый найдет свое увлечение. А также не забывайте мониторить новостное издание Aussiedlerbote для того-чтобы быть в курсе всех событий в Германии.

Тэги: достопримечательности, туризм, Германия, берлин
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