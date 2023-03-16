Пентагон опубликовал видео столкновения российского Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper

Сегодня утром 16 марта Пентагон опубликовал видео столкновения российского самолета Су-27 с американским беспилотником. Беспилотник MQ-9 Reaper разбился над Черным морем утром 14 марта. По версии США, это произошло из-за действий летчиков двух российских самолетов Су-27, совершивших «небезопасный и непрофессиональный перехват» БПЛА. Утверждается, что один из истребителей, выполняя маневр, задел винт аппарата, после чего тот потерял управление.
По данным NBC, российские самолеты сбросили реактивное топливо на дрон
. По мнению американской разведки, тем самым, видимо, летчики попытались сбить беспилотник с курса или «отключить его возможности наблюдения», говорят два собеседника NBC. При этом один из самолетов «фактически подрезал винт дрона», но источники телеканала считают, что это произошло непреднамеренно — в результате ошибки пилота.
Один из чиновников уверен, что «российское руководство намеревалось проявить агрессивность при перехвате». По словам другого собеседника, данных о том, что это решение принималось на уровне президента России Владимира Путина, у него нет.
По информации NBC, российские военные уже прибыли в район, где разбился дрон. По словам чиновников, они активно ищут беспилотник, однако пока, как считают американские власти, успеха в этом не добились.
Реакция России
Посол России в США Анатолий Антонов обсудил инцидент на встрече в Госдепартаменте с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Антонов назвал разговор «конструктивным», хотя и подчеркнул, что между сторонами сохраняются разногласия в трактовке инцидента. Дмитрий Песков заявил, что об инциденте доложено Владимиру Путину. На прямую просьбу прокомментировать инцидент он сказал, что опубликованное накануне заявление Минобороны РФ было «исчерпывающим».
Инцидент не приведет к прямому столкновению России и США — на этом сходятся во мнении военные эксперты. Президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что не намерен вступать в прямой конфликт с Россией, а Москва, в свою очередь, демонстрировала нежелание воевать с НАТО, пишут аналитики американского Института изучения войны.
Что стало с обломками беспилотника, пока неясно. Почти сразу после инцидента появились сообщения о том, что российские водолазы могли их поднять, однако эта информация не получила подтверждения. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Руководство Украины назвало произошедшее сознательной попыткой России эскалировать конфликт.