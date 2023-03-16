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Пентагон опубликовал видео столкновения российского Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper

Сегодня, 12:15:28 345 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пентагон опубликовал видео столкновения российского Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper

Сегодня утром 16 марта Пентагон опубликовал видео столкновения российского самолета Су-27 с американским беспилотником. Беспилотник MQ-9 Reaper разбился над Черным морем утром 14 марта. По версии США, это произошло из-за действий летчиков двух российских самолетов Су-27, совершивших «небезопасный и непрофессиональный перехват» БПЛА. Утверждается, что один из истребителей, выполняя маневр, задел винт аппарата, после чего тот потерял управление.

По данным NBC, российские самолеты сбросили реактивное топливо на дрон. По мнению американской разведки, тем самым, видимо, летчики попытались сбить беспилотник с курса или «отключить его возможности наблюдения», говорят два собеседника NBC. При этом один из самолетов «фактически подрезал винт дрона», но источники телеканала считают, что это произошло непреднамеренно — в результате ошибки пилота.



Один из чиновников уверен, что «российское руководство намеревалось проявить агрессивность при перехвате». По словам другого собеседника, данных о том, что это решение принималось на уровне президента России Владимира Путина, у него нет.

По информации NBC, российские военные уже прибыли в район, где разбился дрон. По словам чиновников, они активно ищут беспилотник, однако пока, как считают американские власти, успеха в этом не добились.

Реакция России

Посол России в США Анатолий Антонов обсудил инцидент на встрече в Госдепартаменте с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Антонов назвал разговор «конструктивным», хотя и подчеркнул, что между сторонами сохраняются разногласия в трактовке инцидента. Дмитрий Песков заявил, что об инциденте доложено Владимиру Путину. На прямую просьбу прокомментировать инцидент он сказал, что опубликованное накануне заявление Минобороны РФ было «исчерпывающим».

Инцидент не приведет к прямому столкновению России и США — на этом сходятся во мнении военные эксперты. Президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал, что не намерен вступать в прямой конфликт с Россией, а Москва, в свою очередь, демонстрировала нежелание воевать с НАТО, пишут аналитики американского Института изучения войны.

Что стало с обломками беспилотника, пока неясно. Почти сразу после инцидента появились сообщения о том, что российские водолазы могли их поднять, однако эта информация не получила подтверждения. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Руководство Украины назвало произошедшее сознательной попыткой России эскалировать конфликт.
 
Тэги: Су-27, россия, MQ-9 Reaper, США
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