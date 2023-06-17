Кто из российских генералов был ликвидирован в ходе войны в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине было ликвидировано, по разным данным, от 10 до более чем 20 российских генералов. Такие высокие потери эксперты связывают с тем, что из-за проблем с войсками на местах высшему командованию приходится находится непосредственно на линии столкновения. Официально в рф редко признают потери такого уровня.



По открытым источникам можно найти данные об 11 ликвидированных генералах, кто они – на инфографике «Слово и дело».

Убитые российские генералы

Большинство известных случае гибели российских генералов было зафиксированы в начала полномасштабного вторжения в феврале-марте.

Андрей Суховецкий

28 февраля под Мариуполем был ликвидирован заместитель командующего 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа россии, генерал-майор Андрей Суховецкий. Эту должность он занимал с осени 2021 года, до этого три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске.

Олег Митяев

Тоже в Мариуполе, ориентировочно в середине марта, батальон «Азов» ликвидировал командующего 150-й мотострелковой дивизией рф генерал-майора Олега Митяева. До вторжения в Украину Митяев был заместителем командующего российской группировки в Сирии.

Виталий Герасимов

Вместе с ним в марте были уничтожены еще как минимум четыре российских генерала. Под Харьковом, как сообщили в украинской разведке, был ликвидирован генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа рф Виталий Герасимов (а вместе с ним еще ряд старших офицеров российской армии).

Герасимов принимал участие во Второй чеченской войне и войне в Сирии, у него был медаль «за возвращение Крыма».

Яков Резанцев

В Чернобаевке Херсонской области в результате удара по командному пункту был убит командующий 49-й общевойсковой армией рф генерал-лейтенант Яков Резанцев. Как и многие, его коллеги он тоже принял участие в российской операции в Сирии.

Владимир Фролов и Андрей Колесников

Кроме того, при неизвестных обстоятельствах в марте погибли: заместитель командующего 8-й гвардейской армией рф генерал-майор Владимир Фролов, командующий 29-й общевойсковой армией рф генерал-майор Андрей Колесников.

Андрей Симонов

В апреле в результате удара по командному пункту оккупантов возле Изюма Харьковской области погиб российский генерал-майор Андрей Симонов. Кстати, издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что в этом же командном пункте находился начальник российского генштаба Валерий Герасимов, но он успех выехать до атаки.

Канамат Боташев

Возле Попасной Луганской области в мае был ликвидирован генерал-майор ВВС россии в отставке Канамат Боташев. Как сообщали СМИ, штурмовик Су-25, который он пилотировал был сбит с помощью ПЗРК «Игла».

Отметим, что из вооруженных сил россии Боташев был уволен еще в 2012 году, а против Украины воевал в составе ЧВК «Вагнер».

Роман Кутузов

Тоже в Луганской области, в поселке Николаевка, в прошлом июне погиб генерал-майор Роман Кутузов.

Дмитрия Ульянова

Уже в этом году, в феврале, ликвидировали российского генерала Дмитрия Ульянова, при каких обстоятельствах – неизвестно.

Сергей Горячев

Последний на сегодняшний день убитый в Украине российский генерал – Сергей Горячев, возглавлявший штаб 35-й общевойсковой армии рф. По неподтвержденным данным, он был убит в результате ракетного удара по командному пункту российской армии в Запорожской области.