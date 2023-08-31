Кто такой блогер Андрей Куршин, админ канала «Moscow Calling»

Сегодня 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве в рамках дела о «фейках про армию» задержан военный блогер Андрей Куршин.
Куршин Андрей Владимирович 12.06.1988 г.р. Российский наёмник. В начале вооруженных столкновений в Донецкой области в 2014-15 годах Куршин воевал против Украины на стороне самопровозглашенной ДНР под позывным «Москва». Должность — начальник связи дивизиона.
В апреле 2015 г. участвовал в боевых действиях в районе Широкино в качестве командира взвода. По состоянию на апрель 2015: командир взвода управления (командира дивизиона) ГСАДн 9 ОМСП, лейтенант (назначен на должность приказом МО «днр» от 17.11.2014 №60). Позже дослужился до майора ДНР.
Проходил срочную службу во Внутренних Войсках МВД России — 2 года срочной службы.
Навыки, умения — радиосвязь, ремонт рэа (по специальности разработчик морского оружия), по специальности баллистик, опыт стрельбы из СВД (отл), АК (отл). Занимался разработкой программ по наведению неуправляемых ракетных снарядов в ОАО «Тактическое Ракетное Вооружение».
Во время полномасштабной войны занял более умеренную позицию с критикой ВС РФ. На телеграм-канале Moscow Calling освещал ход боевых действий, публиковал аналитику на основе открытых данных и обращал внимание на ошибки как российского, так и украинского военного командования.
На канал Куршина
подписаны почти 86 тысяч человек, на канале 4 админа, посты там продолжают выходить и после его задержания.
Сегодня Куршин работает инженером на оборонном предприятии микроэлектроники «Риф» и якобы имеет вторую форму допуска к гостайне. По данным близких к силовикам ресурсов, против Куршина возбудили дело по статье 207.3 УК РФ. Они пишут, что блогеру грозит до 10 лет колонии, хотя максимальная санкция по этой статье — пять лет. Срок от 10 до 15 лет предусмотрен, только если преступление повлекло тяжкие последствия.
Ранее Куршин жаловался, что Z-патриоты угрожали его родителям-пенсионерам и разбили окна их дома:
"Я не прекратил вести канал после попытки нападения на меня, имевшей место в прошлую пятницу, но я не могу защитить своих родителей иначе - и от физического воздействия, и от морального давления. На эмиграцию они, в силу своего возраста, не готовы, а в РФ, учитывая, что каналы с сотнями тысяч подписчиков в открытую призывают к расправам над не-Z-патриотами, им находиться небезопасно."