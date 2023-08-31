Живой Журнал
Сегодня: Пятница, 01 Сентября 2023    14:19:50
|
Главная » Новости » Криминал » 2023 » Август » 31 » 18:50:28
 

Кто такой блогер Андрей Куршин, админ канала «Moscow Calling»

Вчера, 19:09:28 1578 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Кто такой блогер Андрей Куршин, админ канала «Moscow Calling»

Сегодня 31 августа на Ленинградском вокзале в Москве в рамках дела о «фейках про армию» задержан военный блогер Андрей Куршин.

Куршин Андрей Владимирович 12.06.1988 г.р. Российский наёмник. В начале вооруженных столкновений в Донецкой области в 2014-15 годах Куршин воевал против Украины на стороне самопровозглашенной ДНР под позывным «Москва». Должность — начальник связи дивизиона. 

В апреле 2015 г. участвовал в боевых действиях в районе Широкино в качестве командира взвода. По состоянию на апрель 2015: командир взвода управления (командира дивизиона) ГСАДн 9 ОМСП, лейтенант (назначен на должность приказом МО «днр» от 17.11.2014 №60). Позже дослужился до майора ДНР.

Проходил срочную службу во Внутренних Войсках МВД России — 2 года срочной службы.

Навыки, умения — радиосвязь, ремонт рэа (по специальности разработчик морского оружия), по специальности баллистик, опыт стрельбы из СВД (отл), АК (отл). Занимался разработкой программ по наведению неуправляемых ракетных снарядов в ОАО «Тактическое Ракетное Вооружение».

Во время полномасштабной войны занял более умеренную позицию с критикой ВС РФ. На телеграм-канале Moscow Calling освещал ход боевых действий, публиковал аналитику на основе открытых данных и обращал внимание на ошибки как российского, так и украинского военного командования. 

На канал Куршина подписаны почти 86 тысяч человек, на канале 4 админа, посты там продолжают выходить и после его задержания.

Сегодня Куршин работает инженером на оборонном предприятии микроэлектроники «Риф» и якобы имеет вторую форму допуска к гостайне. По данным близких к силовикам ресурсов, против Куршина возбудили дело по статье 207.3 УК РФ. Они пишут, что блогеру грозит до 10 лет колонии, хотя максимальная санкция по этой статье — пять лет. Срок от 10 до 15 лет предусмотрен, только если преступление повлекло тяжкие последствия.

Ранее Куршин жаловался, что Z-патриоты угрожали его родителям-пенсионерам и разбили окна их дома:
"Я не прекратил вести канал после попытки нападения на меня, имевшей место в прошлую пятницу, но я не могу защитить своих родителей иначе - и от физического воздействия, и от морального давления. На эмиграцию они, в силу своего возраста, не готовы, а в РФ, учитывая, что каналы с сотнями тысяч подписчиков в открытую призывают к расправам над не-Z-патриотами, им находиться небезопасно."


Куршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей ВладимировичКуршин Андрей Владимирович
 
Тэги: блогеры, россия, окупанты

Новости по теме:

Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо: