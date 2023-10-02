Максима Кузьминова, командира российского вертолета, который перелетел в Украину, приказали ликвидировать

Детали

В сюжете продолжительностью более 10 минут военкор ВГТРК Сергей Зенин называет Максима Кузьминова «предателем Родины», «падальщиком» и «продажной шкурой». «Он также, как и те, кто его принял, забыл историю своей страны, своего народа, надругался над памятью предков, наплевал на память своего деда, заслуженного летчика Советского Союза», – говорит Зенин.

В сюжете говорится, что тела других летчиков были переданы России спустя три недели после угона вертолета. По словам анонимного эксперта, которого цитирует Зенин, по телам дистанцию выстрелов определить невозможно, поскольку в местах пулевых ранений была вырезана одежда. У обоих погибших летчиков – одиночное огнестрельное пулевое ранение, утверждает эксперт, которую журналист показывает с размазанным лицом и измененным голосом. По ее словам, стрелявший находился с левой стороны по отношению к погибшим.

Именно в таком порядке экипаж находится в кабине вертолета: второй пилот и борттехник сидят справа от командира, говорит Зенин. Предположить, что они не заметили, как командир перевел рацию в режим молчания и резко изменил курс, невозможно. «Вывод напрашивается один – к этому моменту они были уже мертвы», – говорит Зенин.

Далее автор сюжета процитировал представителя контрразведки, который сказал, что это преступление не имеет срока давности, а также других пилотов. «Все летчики, воюющие сейчас в зоне СВО мечтают поквитаться за смерть боевых товарищей», – сказал журналист. В сюжете он поговорил с четырьмя летчиками с размытыми лицами, которые выражают надежду на то, что Кузьминов будет убит. В сюжете также цитируется командир полка, в котором служил Кузьминов, Денис Чернавин. Он называет своего бывшего подчиненного предателем.

Офицеры спецназа Главного разведуправления Минобороны России (известно как ГРУ), по словам Зенина, говорят, что приказ на устранение Кузьминова уже получен, а его выполнение вопрос времени. «Найдем человека и накажем его по всей строгости закона нашего государства за предательство», – говорит один из четырех бойцов, чье лицо скрыто. «До суда не доживет», – говорит другой боец (они на фото ниже).

Контекст

Угон российского вертолета Ми-8 произошел в августе. Позднее его подтвердила военная разведка Украины. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что двое членов экипажа, которые были не в курсе происходящего, были убиты при попытке скрыться.

Минобороны России сообщило о пропаже без вести экипажа Ми-8. RT со ссылкой на СК сообщало, что ФСБ завело уголовное дело против летчика Кузьминова.

Обвинения в предательстве со стороны российских официальных лиц считается очень опасным. Предателями Владимир Путин, в частности, называл бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который был вместе с дочерью отравлен «Новичком» в Великобритании. Такой же характеристики удостоился основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, который погиб в загадочной авиакатастрофе спустя два месяца после устроенного им мятежа.

Российские государственные медиа впервые подробно рассказали о произошедшем в августе угоне российского вертолета. Сюжет вышел на «России 1» в итоговом выпуске «Вестей недели». Совершившего перелет летчика Максима Кузьминова автор сюжета обвинил в убийстве других членов экипажа и сообщил, что российские спецслужбы уже получили приказ о его ликвидации.