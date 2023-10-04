ГУР показало, как спецназовцы десантировались в Крыму и нанесли удары по оккупантам. ВИДЕО

Спецназначенцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины снова десантировались в оккупированном Крыму. Они нанесли огневое поражение российским оккупантам.

Спецоперацию провели бойцы батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины. Видео операции показали в военной разведке

"Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение московским оккупантам!" – говорится в сообщении.



На опубликованных кадрах видно, как спецназовцы на нескольких лодках подплывают к побережью временно оккупированного украинского полуострова. Недалеко от берега они выпрыгивают из лодок и выходят на сушу.





Уже выполнив задание, спецназовцы развернули на оккупированном полуострове украинский флаг с символикой ГУР и отчитались об успешном завершении очередной спецоперации.

"Крым будет украинским – или безлюдным!" – заверили воины.





Пока в военной разведке не рассказали, когда конкретно проходила операция и где именно было осуществлено десантирование. В то же время неизвестно также, какие потери вследствие дерзкой высадки украинских спецназовцев понесли российские оккупанты.

В частности, в батальоне "Стугна" отметили, что "десантировались на территории Крымского полуострова и насыпали свинца московским оккупантам". В версии видео операции, появившейся на странице батальона в Facebook, есть также две фотографии, на которых, судя по всему, запечатлены воины, причастные к ночной "вылазке".





Впрочем, впоследствии представитель ГУР Андрей Юсов раскрыл некоторые детали операции. Военная разведка на полуострове выполняла диверсионно-разведывательные задачи, бойцы вступили в жестокий бой с захватчиками.

По итогам боя, по словам Юсова, у врага много убитых и раненых. Однако и украинские герои вышли с потерями. Он добавил, что эта операция была частью плана по деоккупации Крыма. И полуостров непременно будет освобожден.





Это далеко не первая успешная операция спецподразделения, которым руководит командир на псевдо "Тимур". В частности, он лично участвовал в освобождении Змеиного. В рамках операции из нескольких этапов группа под руководством "Тимура" в том числе поднимала флаги на освободившемся острове, самый большой из них разместили на краю острова со стороны оккупированного Крыма.

Также за плечами у бойцов спецподразделения Тимура не одна успешная высадка в Крыму, а также возвращение Украине так называемых "вышек Бойко".





Напомним, военная разведка выполняет операции не только на временно оккупированных территориях Украины, но и в глубоком тылу врага в РФ. Так, недавно ГУР успешно атаковало аэродром в Брянске и стоянку вертолетов в Адлере.

Кроме того, в конце сентября стало известно об успешном завершении спецоперации ГУР под кодовым названием "Барыня", в рамках которой российский офицер перешел на сторону Украины, переманив еще 11 военных РФ.