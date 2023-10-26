В Украине предложили штрафовать выехавших за границу мужчин призывного возраста при возвращении

В Верховной Раде предлагают штрафовать мужчин призывного возраста, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года и хотят вернуться обратно. Соответствующий законопроект № 8029 был зарегистрирован в парламенте.

Если депутаты примут закон, то мужчины, находящиеся за границей, должны будут заплатить 25 890 гривен за каждый месяц пребывания, чтобы вернуться в Украину. Это касается военнообязанных, покинувших страну после 24 февраля 2022 года.

Норма статьи предусматривает добровольную уплату такой суммы, но в то же время проектом предусматривается право на въезд в Украину при условиях, указанных в этом проекте, то есть при уплате взносов. Это означает, что въезд в Украину выехавшим без соблюдения этих требований мужчинам возможен только в случае уплаты взноса.

Речь идет о гражданах, которые не смогут подтвердить наличие оснований для отсрочки от военной службы во время мобилизации.

26 сентября спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что военнообязанные граждане Украины, которые незаконно пересекли границу во время военного положения, будут привлечены к ответственности, когда будут возвращаться.

1 сентября Кабинет министров Украины разрешил выезд за границу студентам и курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям.

Из-за военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если военно-врачебная комиссия признает их пригодными по состоянию здоровья к службе.

Военнообязанные и действительные военнослужащие не могут выезжать из Украины во время военного положения, за исключением случаев, предусмотренных законом.