Подростка Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя в Россию, вызвали в российский военкомат

17-летнего Богдана Ермохина, до начала полномасштабного вторжения жившего в украинском Мариуполе, вызвали в подмосковный военкомат — он должен явиться туда в декабре, сразу после наступления совершеннолетия.

Об этом сообщила украинскому изданию «Грати» юрист Екатерина Бобровская, называющая себя адвокатом Ермохина, и подтвердила Би-би-си жительница Подмосковья Ирина Рудницкая — после того, как Богдан в 2022 году оказался в России, она была оформлена в этой стране его официальным опекуном.

Ирина Рудницкая при этом настаивала в разговоре с Би-би-си, что в приглашении в военкомат речь идет не о призыве на военную службу, а о сверке данных: «Он студент, и у него отсрочка. И если что, срочники не участвуют в СВО».

Пытался сбежать и вернуться в Украину

При этом в марте 2023 года Ермохин пытался сбежать из России и вернуться в Украину, однако был остановлен российскими силовиками на границе — об этом публично рассказала уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. «Мы его поймали на границе с Белоруссией, — в частности, говорила она. — В последний момент успели с силовыми структурами его на границе остановить».

И Львова-Белова, и журналисты российских федеральных каналов, снявшие целых два сюжета по теме, настаивали, что Ермохина «обманным путем», «с помощью манипуляций и угроз пытались выманить обратно на территорию Украины».

До 24 февраля 2022 года Богдан Ермохин жил в Мариуполе, сначала в приемной семье, а после поступления в металлургический колледж законным представителем юноши стал директор учебного заведения (это нормальная практика для сирот старшего возраста).

После начала войны Ермохин оказался среди группы детей, по выражению Марии Львовой-Беловой «найденных в подвалах Мариуполя», и был сначала перевезен в Донецк, а позже в Подмосковье, где юношу передали под опеку в приемную семью Ирины Рудницкой.

«Очень позитивный мальчик, помогал нашим военным, такой прям пророссийский» — говорила о нем Львова-Белова.

Независимым источникам сам Ермохин ничего не комментировал. В свои аккаунты в соцсетях он последний раз заходил рано утром 23 марта. Кроме того, как рассказала Би-би-си бывшая приемная мать юноши в Украине, после неудавшегося побега кто-то полностью почистил из всех соцсетей всю историю их переписки — женщина предполагает, что это сделали российские силовики. Связи с юношей ни у нее, ни у других знакомых Ермохина по Мариуполю с тех пор нет.

«Паспортизация по факту оккупации»

И Ирина Рудницкая, и приемная мать Богдана, в чьей семье юноша воспитывался до поступления в колледж, независимо друг от друга сказали Би-би-си, что по факту сейчас на руках у Ермохина есть только российский паспорт. Формально это дает российскому государству считать его военнообязанным.

Однако Украина, равно как и международное гуманитарное право, не признают осуществляемую Россией «паспортизацию по факту оккупации». Поэтому с точки зрения Украины Ермохин был и остается гражданином страны, и любой вызов его в российский военкомат является незаконным.

Сейчас Ермохин учится в подмосковном колледже и получает там стипендию, рассказала Ирина Рудницкая. Кроме того, юноша «сейчас получает квартиру, как ребёнок из числа детей-сирот», добавила она.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации украинских детей.

Генеральный прокурор суда Карим Хан в отдельном заявлении объяснял, что речь идет о детях-сиротах с оккупированных территорий Украины.

«Инциденты, выявленные моим управлением, включают депортацию по меньшей мере сотен детей, взятых из приютов и детских домов. Мы утверждаем, что многие из этих детей впоследствии были переданы на усыновление в Российскую Федерацию. Закон в Российской Федерации был изменен президентскими указами, чтобы ускорить получение [детьми] российского гражданства, облегчив их усыновление российскими семьями, — заявил прокурор МУС. — Мое управление утверждает, что эти действия, среди прочего, демонстрируют намерение навсегда вывезти этих детей из их собственной страны».

В свою очередь российские чиновники, и прежде всего сама уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, всегда с гордостью рассказывают о вывозе украинских детей-сирот в Россию, устройстве их в семьи и выдаче им гражданства.

Комментируя обвинения МУС весной 2023 года, Львова-Белова заявила, что власти РФ не делают ничего противозаконного: «Мы не получили ни одного запроса, который подтверждал бы, что дети разлучены с родителями, что, например, тот или иной ребенок был депортирован, то есть насильственно вывезен на территорию России».