Новый план войны, или «контрнаступление 2.0»: в США сделали громкое заявление об изменении тактики ВСУ

Американские военные скоро предложат украинцам новую стратегию для этой войны.



Измените тактику, чтобы победить. Военные США предлагают Украине прекратить наступление. По мнению Пентагона, Киеву нужна совсем другая тактика, в противном случае не победить.



Что предлагают союзники и почему их план вызвал дискуссии в украинском руководстве, рассказал журналистам Артем Зябкин в эксклюзивном сюжете для TSN.

Старый план уже не сработает

Старый план уже не сработает. Американские военные скоро предложат украинцам новую стратегию для этой войны. Как пишет The New York Times, по мнению американцев, стратегический замысел ВСУ на 23-й год реализовать полностью не удалось. Чтобы преодолеть Путина, нужен новый, более осторожный и взвешенный. В Вашингтоне предлагается остановиться, перейти в оборону и накапливать силы. Украинцы же склоняются к уже проверенным тактикам, но и явно более амбициозным.



“Американцы настаивают на консервативной стратегии, которая сосредотачивается на содержании территории, которой владеет Украина, окопаясь и наращивая поставки и силы в течение года. Украинцы хотят идти в атаку либо по суше, либо с помощью дальних ударов, надеясь привлечь внимание мира”, — пишет NYT.

На фронте нужна пауза?

По мнению американцев, условная пауза на фронте в течение следующего года позволит Украине эффективнее сдерживать Россию на уже существующих рубежах и накопить достаточное количество оружия, боеприпасов и техники, чтобы заставить Путина пойти на содержательные переговоры. Сильная Украина с полными арсеналами должна стать достаточно убедительной угрозой РФ, чтобы заставить Кремль отступить.

“Ставки огромные. По словам американских чиновников, без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну. Представители администрации утверждают, что Путин делает ставку на уменьшение американской поддержки, указывая на его недавние заявления о том, что если у Украины закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, Россия победит через несколько дней», — говорится в материале NYT.

В Вашингтоне боятся прихода Трампа?

Также в США боятся, что в 24-м году не смогут регулярно помогать Украине финансами и оружием из-за политических перипетий, в частности выборов президента, на которых все шансы победить Дональд Трамп. Короче говоря, помочь Украине с новым наступлением там не могут, или не хотят, решайте сами. А вот обороняться легко, как развивать украинский ВПК.

А что думают украинские генералы?

Украинская же тактика несколько иная. Как информируют журналисты, со ссылкой на собственные источники в украинской и американской верхушках, в Киеве предлагают попытаться наступать, а если нет, то сделать ставку на дальнобойное оружие.

Если ВСУ получат нужные ракеты, то смогут не только обескровливать решистскую логистику и бить по важнейшим производствам в глубине Московии, но и наконец по полной ударить по путинским скрепам, в частности громить россиян во временно оккупированном Крыму, расшатывая тем самым.. Высоко оценивают эффективность таковой тактики и в Вашингтоне.

Высокопоставленные американские чиновники заявили, что они открыты к некоторым новым идеям Украины. Официальные лица США заявили, что глубокие удары Украины по Крыму этой осенью оказались смертельны для России и стали светлым пятном в контрнаступлении. Американские стратеги считают, что украинцы могут развить этот успех в следующем году, даже если большая часть их энергии будет направлена на восстановление своих сил», — пишет NYT.

Украина признала ошибку

Признают ошибку уже и в Украине. В свежем интервью BBC секретарь СНБО Алексей Данилов признался, что Украина планировала за 2023 год освободить все захваченные Россией за 2 года войны территории. Это было слишком оптимистично. При этом ошиблись и на Западе. По словам Данилова, так называемые "натовские методички", по которым пытались подготовить ВСУ, больше не актуальны — их должны направить "обратно в архивы".



Выберут новую тактику на 2024-й в январе. На военной базе в немецком Висбадене представители Украины, США и НАТО проведут многодневные военные игры, где просчитают все предложенные варианты. Посмотрим, на чем сойдутся офицеры.

Зеленский в Вашингтоне

Тем временем взаимную стратегию на 24-лет обсудит и Зеленский с Байденом. Для этого президент с командой немедленно направился в Соединенные Штаты. Ночью 12 декабря по киевскому времени Зеленский прибыл в военную академию США, где бок о бок выступил с главой Пентагона Ллойдом Остиным.



Одна из главных задач Зеленского – уговорить сенаторов проголосовать за помощь Украине. И оно точно не из лёгких. Эксперты говорят, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, потому что это вопрос исключительно внутренний для США. Республиканцы и демократы никак не договорятся о миграционной политике и таком политическом танго, к сожалению, дорого обходится Украине.



“Скажу проще. Если Байден пойдет на уступки республиканцам, республиканцы тоже проявят конструктивную позицию, найдут соответствующий формат этого компромисса, тогда будет проголосована поддержка Украины. То есть, это не только от нас зависит. Я бы сказал, что от нас это зависит минимально. Но все равно. Есть смысл в том, чтобы все же предпринять попытку, повлиять на Сенат, в первую очередь. Возможно, информационно по общественному мнению в США это тоже нужно: убедить американцев, насколько нам именно сейчас необходимо это решение о поддержке — финансовой и военной. Для нас это вопрос в прямом смысле жизни и смерти наших бойцов», — сказал украинский политолог Владимир Фесенко в интервью NV.

Данилов призвал не паниковать

Однако, по крайней мере, пока из этого не стоит делать трагедию, считает Секретарь СНБО Алексей Данилов. Он хотел бы, чтобы американская помощь стала этаким рождественским подарком для Украины. "Если случится так, что мы получим подарок к Рождеству, мы будем счастливы", – это его прямая цитата.