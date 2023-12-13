В Британии нашли гигантский череп плиозавра - подводного монстра Юрского периода

В английском графстве Дорсет из скал так называемого Юрского побережья был извлечен гигантский череп морского чудовища.

Несмотря на колоссальные размеры и угрожающий вид, мифическим этот монстр не был. Череп принадлежал крупнейшему морскому хищнику, плиозавру, который был грозой океанов порядка 150 млн лет назад.

Найденная окаменелость достигает в длину двух метров и является одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов вымершей рептилии. В результате ученые получили новые данные об этом древнем хищнике.

Об истории находки расскажет специальный выпуск телепрограммы Дэвида Аттенборо. Он будет показан в эфире британского телевидения Би-би-си в первый день 2024 года.

АВТОР ФОТО,BBC STUDIOS Реконструкция: Плиозавр обладал достаточной силой и развивал достаточную скорость для того, чтобы охотиться на других крупных морских рептилий

«Вот это да!»

Зрители не могут сдержать восхищенного удивления, когда видят гигантский череп впервые.

Сразу становится очевидным, что при жизни этот плиозавр был огромен и что обнаруженная часть его скелета отлично сохранилось.

Палеонтолог из Дорсета Стив Этчес считает, что это — уникальный экземпляр, подобного которому нет нигде в мире.

«Это — одна из лучших окаменелостей, с которыми мне приходилось когда -либо работать. Ее уникальность состоит в том, что это — совершенно целый экземпляр», — рассказал он Би-би-си.

«Нижняя челюсть по-прежнему соединена с остальной частью черепа, как это и было при жизни рептилии. Во всем мире вряд ли хоть кто-нибудь находил образцы с таким количеством сохраненных деталей. А если и находили, то какая-то часть все-равно отсутствовала. Тогда как здесь, хотя форма черепа несколько исказилась, присутствуют совершенно все отдельные косточки».

АВТОР ФОТО,BBC STUDIOS Стив Этчес показывает Дэвиду Аттенборо кончик носа, первую найденную часть черепа



Длина черепа превышает рост большинства людей, что дает неплохое представление о том, насколько большой была эта рептилия при жизни.

Невозможно оторвать взгляд от 130 прекрасно сохранившихся зубов, особенно передних.

Длинные и острые, как бритва, они могли убить жертву одним лишь щелчком челюстей.

Но присмотритесь, если, конечно, не струсите, — и вы увидите, что задняя часть каждого зуба усеяна тонкими гребнями. Они явно служили для того, чтобы хищник мог быстро вытащить кинжалообразные клыки из плоти своей добычи и приготовиться ко второму удару.



АВТОР ФОТО,BBC/TONY JOLLIFFE Эксперименты показывают, что подобная насечка на зубах действительно способствует более быстрому проникновению в тело жертвы и более быстрому вытаскиванию зубов



Можно сказать, что природа создала в плиозавре идеальную машину для убийства: при длине в 10-12 метров четыре мощные, похожие на ласты конечности помогали ему передвигаться с немалой скоростью. Это был самый смертоносный хищник океана Юрского периода.

«Зверь этот был настолько огромен, что, я думаю, он мог без проблем охотиться на все, что, по своему несчастью, оказывалось в его досягаемости,— говорит доктор Андре Роу из Бристольского университета. — Я не сомневаюсь, что он был чем-то вроде подводного тираннозавра».



Чем же питался этот гигант?

В рацион вполне могли входить другие рептилии, такие как, например, его длинношеий родственник плезиозавр или похожий на современного дельфина ихтиозавр.

Впрочем, найденные палеонтологами в других местах свидетельства говорят, что подводный монстр не брезговал и другими плиозаврами, которые на свою беду оказывались рядом с ним и уступали ему в проворстве и размере.

АВТОР ФОТО,BBC STUDIOS Вертикальные раскопки в 15 метрах над уровнем моря

Удивительна и сама история обнаружения гигантского черепа.

Все началось со случайной находки во время прогулки по пляжу возле деревни Киммеридж на знаменитом Юрском побережье южной Англии, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Друг и коллега Стива Этчеса, такой же энтузиаст палеонтологии по имени Фил Джейкобс, наткнулся на кончик морды плиозавра, торчащий из гальки. Он явно был гораздо больше и тяжелее, нежели мог унести один человек. Фил позвал Стива на помощь, они соорудили импровизированные носилки и унесли находку в безопасное место.

Но тут же возник вопрос: а где же остальная часть окаменелой головы гигантской рептилии? Обследование возвышающейся рядом скалы с помощью дрона определило ее вероятное местонахождение. Проблема, однако, заключалась в том, что добраться до этого места можно только, спустившись на страховочном тросе с самого верха.

Извлечение любой палеонтологической находки из окружающей ее породы — это всегда кропотливая и тонкая работа. Но чтобы проделать все это, будучи подвешенным на веревках возле крошащегося утеса на высоте в 15 метров над пляжем и морем, требуются навыки совершенно другого рода.

Недюжинное мужество, преданность своему делу и месяцы, потраченные на очистку черепа, безусловно, того стоили.

Теперь к окаменелому черепу из Дорсета будут стекаться ученые со всего мира, чтобы получить свежие представления о том, какие удивительные рептилии жили в этой экосистеме.



Палеобиолог профессор Эмили Рэйфилд уже исследовала большие круглые отверстия в задней части головы черепа. По ним можно судить о размере мышц, которые управляли челюстями плиозавра, а также о гигантской силе, с которой захлопывалась его пасть, дробя очередную добычу.

Максимальная сила составляла около 33 000 Ньютонов. Чтобы вы могли представить себе, что это такое: самые мощные челюсти современных животных принадлежат гребнистым крокодилам и могут достигать силы порядка 16 000 Ньютонов.

«Чем мощнее первый укус, тем больше вероятность, что жертва будет сразу же выведена из строя, и шансов, что ей удастся ускользнуть, будет гораздо меньше. Мощный укус также означает, что хищник может эффективно перегрызать мышцы и кости», — пояснила профессор Рэйфилд.

«Если же говорить о том, как именно они кормились, то можно посмотреть на крокодилов. Они сжимают челюсти вокруг добычи, а потом поворачивают голову, возможно, чтобы оторвать, допустим, конечность от тела своей жертвы. Этот способ характерен для животных, у которых голова заметно расширяется сзади, как мы видим и на примере плиозавра»,— уточнила она.



АВТОР ФОТО,BBC/TONY JOLLIFFE Небольшие ямки могли быть частью системы органов чувств огромной рептилии

В недавно обнаруженном черепе есть некоторые детали, по которым можно предположить, что данный экземпляр обладал при жизни весьма развитыми и очень полезными органами чувств.

Окаменелый череп рептилии усеян небольшими ямками. Весьма вероятно, что в них располагались специализированные железы, помогающие фиксировать изменения в силе давления воды, которые создавала проплывающая неподалеку добыча.

Кроме того, на голове имеется небольшой отверстие, в котором располагался теменной, или третий глаз — светочувствительный орган, которым обладают современные ящерицы, лягушки и некоторые рыбы. Он вполне мог помогать в обнаружении других морских животных, особенно когда плиозавр поднимался на поверхность из глубинных мутных вод.

Стив Этчес собирается выставить череп в следующем году в своем музее в Киммеридже, который так и называется: «Коллекция Этчеса».

К черепу крепятся несколько позвонков, но их немного. Это может свидетельствовать о том, что большая часть окаменелого ящера все еще может быть заключена в скале. Поэтому Стив хочет завершить начатое.

АВТОР ФОТО,BBC/TONY JOLLIFFE Когда-то эти скалы были дном Юрского моря

«Головой ручаюсь, что остальные части рептилии остаются именно там»,— сказал он в интервью Би-би-си.

«И их надо как можно скорее извлечь, потому что они находятся в очень быстро разрушающейся среде. Эта часть прибрежных скал разрушается со скоростью несколько футов в год [один фут равен 30,48 см — ред.]. Пройдет совсем немного времени, прежде чем остальные части плиозавра вывалятся и могут пропасть навсегда. Это возможность, которая выпадает всего один раз в жизни», — отметил он.

Джонатан Эймос и Алисон Френсис Должность,Отдел науки новостей Би-би-си.

При участии Ребекки Морелл и Тони Джоллиффа