Слобоженко, Волошин та іншні багаті-непридатні. Як відпочиває золота молодь України під час мобілізації

Чартер, Ferrari, дві Lamborghini, декілька топових BMW та зйомки з гвинтокрила. Стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії. Це лише короткий переказ точок з однієї відпустки 25-річного столичного мільйонера Олександра Слобоженка та невеликої компанії київських молодиків під час загальної мобілізації.

І хоча на перший погляд може здатися, що цей матеріал про розкішні відпустки під час війни – насправді він про мобілізацію. Нещодавно автор цього матеріалу натрапив у інстаграм на ось це фото, датоване серпнем 2022 року.

З чотирьох молодиків призовного віку на цьому фото з італійських Альп, за інформацією джерел "Української правди" в правоохоронних органах, троє – непридатні для військової служби і, відповідно, зняті з військового обліку, а четвертий виїхав за допомогою волонтерської системи "Шлях".

На наступному фото власник аккаунта біля гвинтокрила. Геотег – Куршевель, дата – січень 2023 року і підпис: "Если коротко описать нашу поездку – есть что вспомнить – нечего детям рассказать".

Після ухвалення закону про мобілізацію нерівність, відпустки через систему "Шлях", "білі" квитки в заможної половини країни та інші ганебні явища точно вплинуть на нашу обороноздатність.

Подробиці – в відео матеріалі

Слобоженко публікує фото з Хорватії, Італії, Куршевелю

У своїх соціальних мережах Слобоженко публікує фото та відео з Хорватії, Італії, Мальти, Куршевелю, Польщі та інших країн. Під деякими постами він заявляє, що приїхав на конференції та ділові зустрічі, а під деякими відкрито повідомляє, що вирішив розслабитись та відпочити.



На кадрах з відпочинку присутні дорогі автомобілі марок Lamborghini, Maybach та інші, а також вертольоти і яхти — розмах шикарний. У подорожі Олександр Слобоженко їздить не один, а із друзями — також громадянами України призовного віку.

Журналістів зацікавило одне питання — як усі ці українці, хай і багаті, виїжджають із країни у період дії воєнного стану та повномасштабної війни.

"Завдяки джерелам у правоохоронних органах нам вдалося з’ясувати, що підставою для безперешкодних та регулярних виїздів за кордон Слобоженка є непридатність до військової служби. Простіше кажучи білий квиток. Ще простіше — Слобоженко знятий з військового обліку через серйозні проблеми зі здоров’ям",— сказав журналіст та керівник відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач.



Довідка про непридатність Слобоженко є у розпорядженні журналістів і датована вона жовтнем 2022 року. Однак ці "серйозні проблеми" не заважають йому їздити на мотоциклах, літати на вертольотах, влаштовувати автоперегони, стрибати зі скель у море, займатися спортом і розважатися, як душі завгодно.

Також журналісти встановили особи друзів Слобоженко, з якими той регулярно відпочиває за кордоном. Двоє з них також є "непридатними до військової служби" — це Вадим Герасименко 33 роки і Артур Бершадський теж 33 роки. Ще один товариш регулярно залишає Україну за волонтерською системою "Шлях" — звуть його Роман Дзюбенко та йому 31 рік.

Герасименко вперше виїхав з України у червні 2022 року і з того часу перетинав кордон п’ять разів. Бершадський виїжджав з України з початку повномасштабної війни сім разів. А з грудня 2023 року до країни більше не повертався. Учотирьох компанія була помічена в Альпах.

Ще один друг українського мільйонера виїжджає за кордон на підставі спеціальних листів від ГУР Міноборони України. Звати його Ростислав Потапенко, відомий київський бізнесмен. З початку повномасштабної війни виїжджав з України вісім разів.

Наразі Дзюбенко та Слобоженко удвох перебувають за кордоном на іспанському острові Майорка. До речі, блогер Олександр Волошин, який брав інтерв’ю у Слобоженка, також виїжджає з України за системою "Шлях" і робив це вже тричі.



Олександр Слобоженко ніяк не прокоментував журналістам свій розкішний спосіб життя під час війни. А в мережі думки щодо його та його друзів розділилися. Більшість українців засуджує мільйонера за те, але є й ті, кого Слобоженко надихає.