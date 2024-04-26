Оля Полякова поділилася рецептом паски: покрокова інструкція

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2024 » Апрель » 26 » 15:42:55
Оля Полякова щороку на Великдень пече паски. От і цьогоріч артистка збирається потішити своїх рідних паскою, спеченою за своїм улюбленим та удосконаленим до ідеалу рецептом.
Відео з покроковою інструкцією з приготування паски (1,5 кг випічки) вона опублікувала на своєму YouTube-каналі.
"Дуже люблю пекти паски, тому що це творчий процес. Обожнюю сімейні традиції, пекти паски, тому що це надає сенс життю. Ти наче дотичний до народження чогось. Були просто яйця і молоко, а потім виходить така найкраща паска. Цей рецепт я розробляла 10 років поспіль, і тепер дарую його вам. Це буде найсмачніша паска, яку ви коли-небудь куштували", – сказала Полякова.
Приготування розпочинаємо з опари. Для цього потрібно 300 мл молока, яке необхідно обережно змішати з 75 г дріжджів і додати 300 г борошна.
Лайфгак від артистки: що вищий у борошні вміст білка, то кращою вийде паска.
Додати до опари 1 ч.л. цукру, добре все перемішати і залишити "відпочити" на 30 хвилин у темному і тихому місці.
Для приготування тіста треба розділити жовтки та білки 9 яєць. Білки залишити на глазур, а жовтки відправити у комбайн. Сюди ж необхідно додати ще 9 яєць, але вже з білками і жовтками — це, за словами артистки, зробить паску пухкою, і водночас вона не зачерствіє швидко.
До маси додати 550 г цукру. Усе це змішати до високої піни. Після цього дрібно натерти цедру 2 апельсинів і вичавити з них сік. Додати у створену яєчну масу опару, і потихеньку замішати тісто, додаючи цедру апельсина та вводячи поступово борошно.
Поки замішується тісто, родзинки замочити у коньяку або воді на одну годину. Поступово невеликими шматочками додати у тісто, що замішується, 400 г вершкового масла і трохи ванілі та ложку солі. За потреби можна додати у тісто молоко або сік апельсина чи, навпаки, борошно. Замішане тісто залишити "відпочити" на 20 хвилин і після цього вимішати його ще 10-15 хвилин. Почекати 30 хвилин, доки тісто підійде.
Оля розповіла, що останніми роками випікає паски у паперових формочках – тоді смаколики довше залишаються м'якими.
Коли тісто готове – додати родзинки, обережно викласти його на змащений олією килимок і поділити його так, щоб у кожній формі воно займало не більше 1/3 місця. Перед тим, як викласти тісто у форму, треба змастити руки олією. Тісто у форми найкраще викладати кульками, але це не обов'язково. Далі накрити паски у формочках рушниками і залишити ще на 30 хв.
Далі розігріти духову шафу до 190 градусів і поставити випікатися 15 хв, потім зменшити температуру до 160-170 градусів. Духову шафу 30 хв відкривати не можна. Маленьким паскам достатньо 30 хвилин випікання, великі — варто залишити трохи на довше, перевіряючи час від часу.
Доки паски у печі, потрібно приготувати глазур. Для цього знадобиться 9 холодних яєчних білків, 11 ст.л. цукру, які варто збити до м'якої консистенції. Коли паски дістали з духової шафи, треба перевірити дерев'яною зубочисткою, чи достатньо пропечені.
Обов'язково прикрасити глазур'ю ще гарячу паску.
Для опари:
Для тіста:
Для глазурі: