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Обещали трудоустроить в Германии: киберполиция поймала на Житомирщине банду мошенников

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Обещали трудоустроить в Германии: киберполиция поймала на Житомирщине банду мошенников

 Киберполиции разоблачила в Житомирской области фейковых работодателей, которые под предлогом трудоустройства за рубежом обманывали граждан. Своим клиентам мошенники предлагали работать на рыбных фермах в Германии и Нидерландах.

"К преступным действиям причастны двое жителей Житомирской области, в возрасте 28 и 23 года. У каждого из них были распределены обязанности: старший из мужчин был организатором и непосредственно общался с потенциальными клиентами, а младший - размещал соответствующие объявления на интернет-ресурсах и следил за наполнением банковского счета и занимался "транзитным" движением средств между картами", - информирует Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Мужчины размещали объявления в соцсети и предлагали услуги по трудоустройству на работу в страны Европы. Желающие связывались с "работодателями" по телефону указанному в объявлении. Злоумышленники требовали предоплату за свои услуги – около 3 тысяч гривен. После этого контактные телефоны "помощников" по трудоустройству больше не отвечали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по местам проживания мошенников: изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, sim-карты и флеш-накопители.

Тэги: трудоустройство, полиция, работа, мошенники
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