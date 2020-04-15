Киберполиции разоблачила в Житомирской области фейковых работодателей, которые под предлогом трудоустройства за рубежом обманывали граждан. Своим клиентам мошенники предлагали работать на рыбных фермах в Германии и Нидерландах.
"К преступным действиям причастны двое жителей Житомирской области, в возрасте 28 и 23 года. У каждого из них были распределены обязанности: старший из мужчин был организатором и непосредственно общался с потенциальными клиентами, а младший - размещал соответствующие объявления на интернет-ресурсах и следил за наполнением банковского счета и занимался "транзитным" движением средств между картами"
, - информирует Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Мужчины размещали объявления в соцсети и предлагали услуги по трудоустройству на работу в страны Европы. Желающие связывались с "работодателями" по телефону указанному в объявлении. Злоумышленники требовали предоплату за свои услуги – около 3 тысяч гривен. После этого контактные телефоны "помощников" по трудоустройству больше не отвечали.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители провели обыски по местам проживания мошенников: изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, sim-карты и флеш-накопители.
Обещали трудоустроить в Германии: киберполиция поймала на Житомирщине банду мошенников