В Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Житомире от COVID-19 умер первый человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.
"Первая смерть от коронавируса в Житомире. С 24 мая 69-летняя жительница Житомира была госпитализирована в инфекционное отделение Больницы №1. Болезнь протекала тяжело. Женщина была на аппарате ИВЛ с 27 по 31 мая, было много сопутствующих заболеваний", - написал Сухомлин.
По его словам, врачи боролись за ее жизнь, но поздно вечером 5 июня она умерла.
"На данный момент в больнице с диагнозом COVID-19 находятся 22 человека, плюс 6 подозрений", - добавил мэр.
Напомним, утром 7 июня Минздрав сообщил, что в Украине за сутки зафиксировано 485 случаев COVID-19 – всего их уже 26 999. За сутки 242 пациента выздоровели (всего 12 054), 11 - умерли (всего 788).