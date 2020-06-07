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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 7 » 15:45:58

В Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса

Сегодня, 15:51:58 1158 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире зафиксирована первая смерть от коронавируса

 В Житомире от COVID-19 умер первый человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин в Facebook.

"Первая смерть от коронавируса в Житомире. С 24 мая 69-летняя жительница Житомира была госпитализирована в инфекционное отделение Больницы №1. Болезнь протекала тяжело. Женщина была на аппарате ИВЛ с 27 по 31 мая, было много сопутствующих заболеваний", - написал Сухомлин.

По его словам, врачи боролись за ее жизнь, но поздно вечером 5 июня она умерла.

"На данный момент в больнице с диагнозом COVID-19 находятся 22 человека, плюс 6 подозрений", - добавил мэр.

Напомним, утром 7 июня Минздрав сообщил, что в Украине за сутки зафиксировано 485 случаев COVID-19 – всего их уже 26 999. За сутки 242 пациента выздоровели (всего 12 054), 11 - умерли (всего 788). 
Тэги: коронавирус, Житомир
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:58:44, Сегодня [Материал]
+1

ага. первая :)
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