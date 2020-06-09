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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 9 » 10:00:31

COVID-19 в Житомирской области: за выходные зафиксировали 72 новых случая

Сегодня, 10:13:10 934 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 в Житомирской области: за выходные зафиксировали 72 новых случая

 В течение трех выходных в Житомирской области зафиксировали 72 новых случая заболевания коронавирусом, больше всего в Житомире - 23 человека.

Всего в регионе с начала пандемии заразились коронавирусом 943 жителя.

Лидерами по количеству больных являются:
 
  • Житомир - 314;
  • Коростенский район - 121;
  • Бердичевский район - 110;
  • Житомирский район - 91;
  • Любарский район - 78.

Всего выздоровели от коронавирусной болезни 500 пациентов, но в течение минувших суток новых случаев выздоровления не было зафиксировано. В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 16 пациентов.

Как сообщал «Журнал Житомира», ранее в Житомире была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
Комментариев: 1
viking62
1 viking (viking62)   • 11:40:44, Сегодня [Материал]
0

Мне кажется, что весь короновирус находится на Михайловской!
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