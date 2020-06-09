COVID-19 в Житомирской области: за выходные зафиксировали 72 новых случая

В течение трех выходных в Житомирской области зафиксировали 72 новых случая заболевания коронавирусом, больше всего в Житомире - 23 человека.
Всего в регионе с начала пандемии заразились коронавирусом 943 жителя.
Лидерами по количеству больных являются:
- Житомир - 314;
- Коростенский район - 121;
- Бердичевский район - 110;
- Житомирский район - 91;
- Любарский район - 78.
Всего выздоровели от коронавирусной болезни 500 пациентов, но в течение минувших суток новых случаев выздоровления не было зафиксировано. В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерло 16 пациентов.
Как сообщал «Журнал Житомира
», ранее в Житомире была зафиксирована первая смерть от коронавируса
.