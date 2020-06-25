Пандемия коронавируса: новый антирекорд в Украине и два летальных случая на Житомирщине

В Украине за минувшие сутки установлен антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом - 994 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Всего по состоянию на утро 24 июня зарегистрировано 40 008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
С начала пандемии преодолели коронавирусную инфекцию уже 17 758 пациентов, у 349 из которых вирус не обнаружен за прошедшие сутки. В то же время 1067 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, из которых 16 - за последние сутки.
В Житомирской области за минувшие сутки выявлено 33 новых случая заболевания COVID-19. С начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 1337 жителей области.
Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 441 человек, в Житомирском районе - 167 и в Коростене - 123. Количество больных, находящихся на самоизоляции и в медицинских учреждениях - 617.
Как стало известно «Журналу Житомира
», за минувшие сутки в Житомирской области зафиксировали два летальных случая от COVID-19. Болезнь не смогли преодолеть жители Житомира и Чудновского районов.