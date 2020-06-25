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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 25 » 10:31:26

Пандемия коронавируса: новый антирекорд в Украине и два летальных случая на Житомирщине

Сегодня, 10:31:21 757 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пандемия коронавируса: новый антирекорд в Украине и два летальных случая на Житомирщине

 В Украине за минувшие сутки установлен антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом - 994 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Всего по состоянию на утро 24 июня зарегистрировано 40 008 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

С начала пандемии преодолели коронавирусную инфекцию уже 17 758 пациентов, у 349 из которых вирус не обнаружен за прошедшие сутки. В то же время 1067 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, из которых 16 - за последние сутки.



В Житомирской области за минувшие сутки выявлено 33 новых случая заболевания COVID-19. С начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 1337 жителей области.

Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 441 человек, в Житомирском районе - 167 и в Коростене - 123. Количество больных, находящихся на самоизоляции и в медицинских учреждениях - 617.

Как стало известно «Журналу Житомира», за минувшие сутки в Житомирской области зафиксировали два летальных случая от COVID-19. Болезнь не смогли преодолеть жители Житомира и Чудновского районов.

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
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