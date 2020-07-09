Противоэпидемическая комиссия нагрянула с проверкой в житомирский ТРЦ «Глобал UA». ФОТО

"Проверкой установлено, что в ТРЦ "Глобал UA" допускаются посетители только в защитных масках и респираторах. На каждом входе в торгово-развлекательный центр осуществляется температурный скрининг, размещены информационные материалы по недопущению распространения COVID-19 для посетителей и работников организованы места для обработки рук с использованием антисептических средств", - сообщает городской совет.