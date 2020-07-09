Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 09.07.2020    19:24:25
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 9 » 16:51:34

Противоэпидемическая комиссия нагрянула с проверкой в житомирский ТРЦ «Глобал UA». ФОТО

Сегодня, 17:05:34 724 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Противоэпидемическая комиссия нагрянула с проверкой в житомирский ТРЦ «Глобал UA». ФОТО

 В Житомире продолжаются проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования различных форм собственности. 9 июля проверка проходила в крупнейшем торгово-развлекательном центре города.

О результатах проверки сообщили на сайте Житомирского городского совета.
 

"Проверкой установлено, что в ТРЦ "Глобал UA" допускаются посетители только в защитных масках и респираторах. На каждом входе в торгово-развлекательный центр осуществляется температурный скрининг, размещены информационные материалы по недопущению распространения COVID-19 для посетителей и работников организованы места для обработки рук с использованием антисептических средств", - сообщает городской совет.






Также отмечается, что охранники на входах в ТРЦ осуществляют термометрию посетителям с использованием бесконтактных термометров и контролируют использование посетителями при входе в заведение защитных масок.



"В санузлах для работников и посетителей ТРЦ "Глобал UA" имеется жидкое мыло и электрические устройства для высушивания кожи рук. Учреждения торговли также обеспечены антисептиками, работники одеты в защитную маску", - добавляют в мэрии.

Как сообщал "Журнал Житомира", ранее проверки проходили в крупнейших гипермаркетах города: "Метро" и "Ашан".



Тэги: Карантин, проверка, Глобал UA, ТРЦ
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:09:34, Сегодня [Материал]
+1

Театр абсурда продолжается)))
RaID
2 Сергій (RaID)   • 18:39:23, Сегодня [Материал]
0

Тих хто міряє температуру бачив 2 рази всього. Перший раз зупинився, щоб дати можливість перевірити температуру - нуль реакції, далі просто немає сенсу, не знаю за яким принципом кому вони що міряють, і що вони можуть виміряти на руці теж не зрозуміло. Десь є медичний посібник яка має бути температура руки? Зрозумівши що людина з термометром це просто декорація - пішов далі. Ніхто нікого без маски не ганяє і навіть нічого не каже хоча б для профілактики. Септик спробував - порожньо було, очевидно ніхто не слідкує скільки там його лишилось, або черпак-норма... Замилювання очей це все просто. У мене б вони перевірку б не пройшли.
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 18:44:35, Сегодня [Материал]
+1

"Проверкой установлено, что в ТРЦ "Глобал UA" допускаются посетители только в защитных масках и респираторах."

Ну да. И на первой же фотке, баба гуляет по Глобалу без маски. И таких там вагон и маленькая тележка. Всё что тут написано не соответствует действительности.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus