Противоэпидемическая комиссия нагрянула с проверкой в житомирский ТРЦ «Глобал UA». ФОТО

В Житомире продолжаются проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования различных форм собственности. 9 июля проверка проходила в крупнейшем торгово-развлекательном центре города.
О результатах проверки сообщили на сайте Житомирского городского совета.
"Проверкой установлено, что в ТРЦ "Глобал UA" допускаются посетители только в защитных масках и респираторах. На каждом входе в торгово-развлекательный центр осуществляется температурный скрининг, размещены информационные материалы по недопущению распространения COVID-19 для посетителей и работников организованы места для обработки рук с использованием антисептических средств", - сообщает городской совет.
Также отмечается, что охранники на входах в ТРЦ осуществляют термометрию посетителям с использованием бесконтактных термометров и контролируют использование посетителями при входе в заведение защитных масок.
"В санузлах для работников и посетителей ТРЦ "Глобал UA" имеется жидкое мыло и электрические устройства для высушивания кожи рук. Учреждения торговли также обеспечены антисептиками, работники одеты в защитную маску"
, - добавляют в мэрии.
Как сообщал "Журнал Житомира
", ранее проверки проходили в крупнейших гипермаркетах города: "Метро" и "Ашан"
.
Ну да. И на первой же фотке, баба гуляет по Глобалу без маски. И таких там вагон и маленькая тележка. Всё что тут написано не соответствует действительности.